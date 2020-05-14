Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", розбурхала жарким кадром, позуючи в спортивному костюмі
Так, Тетяна розповіла, що в карантин вирішила тримати себе у формі за допомогою бігової доріжки. Це виявилося зручним і практичним внеском у своє здоров'я і фігуру. Адже виходити на ранкову пробіжку або в зал не можна з-за карантину, а тут перед сніданком доріжка так і заманює до заняття спортом.
«💔 Мої секрети, як полюбити кардіо:
▫️Головне – поступовий підхід. Не варто відразу бігти годину або ставити рекорди по кілометрам. До потрібних результатів приходимо з часом.☝Step by step 😉 сьогодні 20 хв, після збільшуємо тренування на 5 хв, потім додаємо по 5, але поступово.
▫️Надихаюча, енергійна музика – це ще один обов'язковий інгредієнт для якісного кардіо 🎶 Особливо люблю вивчати новинки #itunes по п'ятницях. Слухаю кожну нову пісню, сформовану за моїм уподобанням. І зберігаю їх в дуже надихаючі плейлисти😉
▫️Не варто обмежуватися одним бігом. Важливо міксувати ходьбу, біг підтюпцем, інтервальний біг, але головне стежити за пульсом. У моєму випадку він повинен бути від 120 до 160, не більше. Так я зможу довше пробігти або пройти годину кардіо.
▫️Щоб скрасити самотність, можна зателефонувати близьким. Я зазвичай маю розмову з подругою хвилин 5-10, або з кимось з рідних: мамою, бабусею, сестрою ще хвилин на 10. І ось вже 15-20 хвилин шляху пройдено. Таким чином і з рідними на зв'язку і кардіо. Двох зайців вбили😉
▫️Ще багато слухають аудіокнижки, дивляться серіали, передачі, концерти, навчальні відео. Потрібно просто знайти заняття по душі і поєднувати приємне ... з приємним!😅😌», - також написала Тетяна.
«Під попереднім постом про життєві інсайти, мені написали важливий пункт — «ніколи не прощати чоловіка, якщо він тебе вдарив». І я весь цей час ніяк не коментувала ситуації, пов'язані з домашнім насильством, але зараз відповім тут один раз:
Ніколи не потрібно терпіти насильство, навіть моральне. Чоловік не може принижувати і ображати дівчину. Ніколи і ні під яким приводом! І щодо вибачення... Всепрощення, звичайно, чудово, якщо ви буддійський чернець.🙏🏼🙈», - зробила висновок Котова.
Нагадаємо, що Тетяна Котова влаштувала справжнє випробування пристрасним танцем: "Несіть вогнегасник".
Як повідомляла Politeka, Тетяна Котова засвітила пишне декольте в спальні: «Яка бажана».
Також Politeka писала, що Тетяна Котова показала пружне тіло на камеру: "не Можна собі відмовляти".