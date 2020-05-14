Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", взбудоражила жарким кадром, позируя в спортивном костюме

Так, Татьяна рассказала, что в карантин решила держать себя в форме при помощи беговой дорожки. Это оказалось удобным и практичным вложением в своё здоровье и фигуру. Ведь выходить на утреннюю пробежку или в зал нельзя из-за карантина, а тут перед завтраком дорожка так и заманивает к занятию спортом.

«💔 Мои секреты, как полюбить кардио:

▫️Главное – постепенный подход. Не стоит бежать сразу час или ставить рекорды по километрам. К нужным результатам приходим со временем.☝Step by step 😉 сегодня 20 мин, после увеличиваем тренировку на 5 мин, затем прибавляем по 5, но постепенно.

▫️Вдохновляющая, энергичная музыка – это еще один обязательный ингредиент для качественного кардио 🎶 Особенно люблю изучать новинки #itunes по пятницам. Слушаю каждую новую песню, сформированную по моим предпочтениям. И сохраняю их в очень вдохновляющие плейлисты😉

▫️Не стоит ограничиваться одним бегом. Важно миксовать ходьбу, бег трусцой, интервальный бег, но главное следить за пульсом. В моем случае он должен быть от 120 до 160, не больше. Так я смогу дольше пробежать или пройти час кардио.

▫️Чтобы скрасить одиночество, можно позвонить близким. Я обычно разговориваю с подругой минут 5-10 или с кем-то из родных: мамой, бабушкой, сестрой ещё минут на 10. И вот уже 15-20 минут пути пройдено. Таким образом и с родными на связи и кардио. Двух зайцев убили😉

▫️Еще многие слушают аудиокниги, смотрят сериалы, передачи, концерты, обучающие видео. Нужно просто найти занятие по душе и совмещать приятное ... с приятным!😅😌», - также написала Татьяна. Фанаты же заявили, что девушке удалось получить формы, лучше, чем у Каменских, которая вечно тренируется в зале.