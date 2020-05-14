Известная балерина Анастасия Волочкова показала черно-белое фото в необычной обработке и засветила лишнее

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм необычный снимок, сделанный в рамках специальной фотосессии. Волочкова осталась в одном черном боди со слишком глубоким декольте на завязках, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз в постановочной съемке женщина решила не скрывать фигуру, которой так гордиться и показала всю себя в слишком открытом боди, которое едва ли прикрывает ее фигуру – открытое декольте на шнуровке Анастасия не стала даже скрывать.

При этом зачем-то балерина надела пачку не по назначению, а на плече себе и приподняла руку, как бы хвастаясь этим. Чтобы лишний раз не получить гневную волну комментариев , она заранее скрыла комментарии, ведь под похожими снимками ей уже советовали "прикрыть лишнее".

Отметим, Волочкова уже долгое время находится на карантине, поэтому свой профиль в Инстаграм стала обновлять гораздо реже, все чаще появляясь на домашних фото и видео в небрежном виде.

При этом, чтобы поддерживать интерес не особо доброжелательной аудитории, она также решила представить довольно странный кадр, в котором была в коротком костюме, состоящем из шорт и майки с тигровым принтом, за который ее уже не раз критиковали.

Беларина в излюбленной манере хотела подшутить над фолловерами в Инстаграм:

«Все дело в шляпе.😂 И в красоте.😊🌺», - написала Волочкова. Хитрые комментаторы нашли это же фото на фан-аккаунте звезды, поэтому без критики все равно не обошлось: они написали, что с ее пачкой на голове "гриб мухомор отдыхает".

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