Известная балерина Анастасия Волочкова показала черно-белое фото в необычной обработке и засветила лишнее
Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм необычный снимок, сделанный в рамках специальной фотосессии. Волочкова осталась в одном черном боди со слишком глубоким декольте на завязках, пишет Politeka.net.
Так, в этот раз в постановочной съемке женщина решила не скрывать фигуру, которой так гордиться и показала всю себя в слишком открытом боди, которое едва ли прикрывает ее фигуру – открытое декольте на шнуровке Анастасия не стала даже скрывать.
Скандальная Бузова в кожаном боди и на мотоцикле взбудоражила образом: "Слишком сильно"
Гимнастка из "Квартал 95" взбудоражила пикантными фото на пляже, украинцы в восторге: "Вау!"
Блондинка из "Квартал 95" согнулась вдвое и дико потрясла своими "булочками": "Ну, сумасшедшая..."
"Исчезли 23 тысячи": сбылся самый страшный сон клиента ПриватБанка, подробности ЧП
При этом зачем-то балерина надела пачку не по назначению, а на плече себе и приподняла руку, как бы хвастаясь этим. Чтобы лишний раз не получить гневную волну комментариев , она заранее скрыла комментарии, ведь под похожими снимками ей уже советовали "прикрыть лишнее".
Отметим, Волочкова уже долгое время находится на карантине, поэтому свой профиль в Инстаграм стала обновлять гораздо реже, все чаще появляясь на домашних фото и видео в небрежном виде.
При этом, чтобы поддерживать интерес не особо доброжелательной аудитории, она также решила представить довольно странный кадр, в котором была в коротком костюме, состоящем из шорт и майки с тигровым принтом, за который ее уже не раз критиковали.
Беларина в излюбленной манере хотела подшутить над фолловерами в Инстаграм:
«Все дело в шляпе.😂 И в красоте.😊🌺», - написала Волочкова. Хитрые комментаторы нашли это же фото на фан-аккаунте звезды, поэтому без критики все равно не обошлось: они написали, что с ее пачкой на голове "гриб мухомор отдыхает".
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин
Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах