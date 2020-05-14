Стали відомі новини про захворювання російської актриси Анастасії Заворотнюк

Під час наради з президентом РФ Володимиром Путіним директор Інституту молекулярної біології імені Енгельгардта Олександр Макаров порушив тему захворювання актриси, а саме гліобластому, пише Politeka.net.

За словами медика, родичі Заворотнюк передали в інститут клітини пухлини, щоб лікарі змогли розповісти про лікування. У підсумку фахівці вже підібрали віруси, які можуть зруйнувати пухлину. При цьому Макаров зазначив, що поки ситуація з хворобою актриси не настільки складна, щоб застосовувати цю технологію.

Таким чином, публічна заява медиків і чиновників, що стосується здоров'я артистки, стала першою.

Нагадаємо, влітку минулого року Анастасія Заворотнюк перестала вести публічне життя. У мережі з'явилися чутки, що актриса захворіла на рак і у неї дуже поганий стан здоров'я.

Ні сама актриса, ні її родичі ніяк не коментують ситуацію досі. Зокрема, дочка зірки лише попросила не втручатися в особисте життя.

Лише наприкінці минулого місяця стало відомо, що російська актриса перенесла важку операцію і пройшла реабілітацію після неї і зараз перебуває вдома.

З лікарні зірку забрав чоловік – популярний фігурист Петро Чернишов. Останній розповів, що зараз Заворотнюк почуває себе добре.

І, нарешті, підтвердився діагноз зірки - пухлина головного мозку, з одною обмовкою - це не смертельна стадія.

Пізніше в ЗМІ з'явилася інформація, що через хворобу і препарати у актриси з'явилася набряклість навколо очей і випало волосся. Крім того, Анастасія Заворотнюк сильно додала у вазі.

Проте головне, що артистка пішла на поправку.

Нагадаємо, "Зовнішність сильно змінилася": як сьогодні виглядає хвора на рак Заворотнюк, в лікарні все розповіли.

Як повідомляла Politeka, стан хворої на рак Заворотнюк різко змінився, чоловік не відходить ні на крок.

Також Politeka писала, що Заворотнюк не стрималася і видала все: «дуже важкий час, підступають хвилини відчаю».