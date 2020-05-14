Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва влаштувала заняття йогою на природі в модному костюмі

Так, в цей раз знаменитість показала, як проводить час на карантині і намагається підтримувати форму без спортзалу. Поки всі зали закриті, Даша вирішила активно займатися йогою і почала публікувати яскраві фото з занять. Цей раз не став винятком, пише Politeka.

Так, цього разу артистка опублікувала в Instagram фото, на якому вона позувала, піднявши руки вгору і дивлячись у бік від об'єктива. Зірка одягнена в світло-сірий костюм, що складається з жіночих і топа.

«В йозі головне, нагадайте...? St @base_body», - написала Даша під постом.

Ось що відповіли шанувальники:

«Красава🔥», «Ви найкрасивіша дівчина ! Я захоплююся вашим розумом і красою!», «Головне спокій і баланс», «Про, йога , все ні як не дійду))», «😍 прекрасні тони», «В йозі головне йога😍», «У Астаф'євої сама красива фігура з зірок👍👏Реально😊», «Spectacular 🙎‍♂️ Magic & Wonderful body 🌹», «Головне кайфанути після закінчення 😉».

До цього на її сторінці з'явилося відразу кілька кадрів, зроблених у дворі. Даша з'явилася в чорному напівпрозорому платті, з яскравим макіяжем на обличчі і... сокир в руках, чим і потішила користувачів мережі.

«Історія не повна...», «Даша ти дуже красива», «Бережіться мужики.... Краса страшна сила. ❤️», «Black Lady 🔥🔥🔥», «Відмінно вийшло ❤️😍», «1 фотка тупо я, коли йду дрова колоти 🔥», «Млинець . Гарна і небезпечна ⚡️», «Гарна молодиця!», «Це на кого це ви так з сокирою то? Чия голова сьогодні впаде до ваших ніг», «Розкольників у спідниці😂😂👍», - пишуть шанувальники.

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