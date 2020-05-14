Український шоумен і комік Вадим Мічковський, більш відомий як Дядя Жора, розповів, як повернувся додому після інсульту

Не так давно знаменитий телеведучий розповів, що переніс інсульт і представив на своїй сторінці в соціальній мережі фото, зроблені під час реабілітації. Сьогодні ж зоряний артист розповів, як повернувся додому. Про це повідомив шоумен на особистій сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.

Мічковський представив спеціально короткий ролик, на якому видно, як він покидає стіни лікарняного закладу.

"Все! Відмотав свій визначений строк на лікарняному ліжку! Тепер свобода!", - підписав ролик Вадим.

Ось що пишуть у відповідь користувачі мережі:

«Жоричек, ти з кінцями вже або тільки на корп?)», «Здоров'я вам Дядя Жора💪», «Красавчік😀», «Знайомий медбуд)», «Про, Червонозоряний, знали б - підскочили б з квітами😉», «Мої поздровления,бережіть себе🤗👍», «Бережіть себе!!!», «Здорово!!!!🔥🔥🔥».

До цього Вадим Мічковський звернувся до шанувальників з лікарняного ліжка:

«Друзі мої дорогі. Добрі мої люди. Спасибі вам всім за підтримку. За добрі слова. З добрими побажаннями вдячний кожному з вас. Обов'язково відновимося і повернемося в колишній ритм. І продовжимо займатися улюбленою справою», - сказав він.

Крім того, Мічковський також звернувся до передплатникам зі словами про те, що іноді все ж краще «збавляти обертів».

Про події артист повідомив у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, а також Instagram. Мічковський прийшов в жах, коли дізнався діагноз.

"Якщо б мені тиждень тому сказали, що ти будеш лежати в лікарні після інсульту 🤦‍♂️😳 в твої 44, здоровий мужик ... повний сил і енергії, живчик🔥 (не напій☝️), трудоголік на 150%, спортсмен-качок (з власної версії😂), не п'є, не палить, веде правильний спосіб життя (майже 😊)... я б поржал😂 і не повірив... як мінімум. Але, з*ка, ніхто не очікував такої нежданчик!!! І я в першу чергу! Так, я не те що не очікував, я просто ох...їв! 🤷‍♂️😳😊 коли після МРТ мені озвучили і розшифрували діагноз", - емоційно поділився Дядя Жора.

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