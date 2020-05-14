Украинский шоумен и комик Вадим Мичковский, более известный как Дядя Жора, рассказал, как вернулся домой после инсульта

Не так давно знаменитый телеведущий рассказал, что перенес инсульт и представил на своей странице в социальной сети фото, сделанные во время реабилитации. Сегодня же звездный артист рассказал, как вернулся домой. Об этом шоумен сообщил на личной странице в Instagram, сообщает Politeka.

Мичковский представил специально короткий ролик, на котором видно, как он покидает стены больничного учреждения.

"Все! Отмотал свой положенный срок на больничной койке! Теперь свобода!", - подписал ролик Вадим.

Вот что пишут в ответ пользователи сети:

«Жоричек, ты с концами уже или только на корп?)», «Здоровья вам Дядя Жора💪», «Красавчік😀», «Знакомый медбуд)», «О, Краснозвездный, знали бы - подскочили бы с цветами😉», «Мои поздровления,берегите себя🤗👍», «Берегите себя, это всегда так страшно!!!», «Здорово!!!!🔥🔥🔥».

До этого Вадим Мичковский обратился к поклонникам с больничной койки:

«Друзья мои дорогие. Добрые мои человеки. Спасибо вам всем за поддержку. За добрые слова. С добрыми пожеланиями благодарен каждому из вас. Обязательно восстановимся и вернемся в прежний ритм. И продолжим заниматься любимым делом», - сказал он.

Кроме того, Мичковский также обратился к подписчикам со словами о том, что иногда все же лучше «сбавлять обороты».

О произошедшем артист сообщил у себя на страничке в соцсети Фейсбук, а также Инстаграм. Мичковский пришел в ужас, когда узнал диагноз.

"Если бы мне неделю назад сказали, что ты будешь лежать в больнице после инсульта 🤦‍♂️😳 в твои 44, здоровый мужик ... полон сил и энергии, живчик🔥 (не напиток☝️), трудоголик на 150%, спортсмен-качок (по своей собственной версии😂), не пьющий, не курящий, ведущий правильный образ жизни (почти 😊)... я бы поржал😂 и не поверил... как минимум. Но, с*ка, никто не ожидал такой нежданчик!!! И я в первую очередь! Да, я не то что не ожидал, я просто ох...ел! 🤷‍♂️😳😊 когда после МРТ мне озвучили и расшифровали диагноз", - эмоционально поделился Дядя Жора.

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