Відома українська модель Алла Костромічева, ведуча "Топ-модель по-українськи" показала особисті фото

цього разу Костромічева позувала без одягу, прикрившись лише чорною білизною. Руками Алла обняла круглий вагітний живіт і закрила очі від задоволення. Штучний вітер обласкав пасма і надав знімку особливого руху і ніжності. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Покажи фото де ти вагітна?", - написала фанат, на що Алла показала знімок.

Раніше ми повідомляли,. що відома українська топ-модель Алла Костромічева заінтригувала шанувальників фотографією в соцмережі.

На фото вона позує, сидячи, притулившись до дверей шафи і закутавшись у покривало. Її волосся розпатлане, а у грудях вона тримає аркуш паперу з написом «Коли це закінчиться, я тебе обійму».

Повідомлялося, що відома українська модель Алла Костромічева показала ролик в Instagram.

На кадрах Костромічева позує в закритому купальнику тілесного кольору. Поряд з нею стоїть інша дівчина в чорному купальнику. Вони обіграють разом сценку іноземною мовою. Відбувався діалог на морському пляжі, на тлі можна побачити різну рослинність. Судячи по грі, у дівчат був якийсь конфлікт.

Нагадаємо, ведуча "Топ-модель по-українськи" Костромічева відмовилася від другої дитини

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