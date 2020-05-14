Відома модель Ана Чері показала нову порцію спокусливих кадрів

цього разу Ана позувала в помаранчевому топі і трусиках. Дівчина стояла біля панорамного вікна і показала п'яту точку максимально близько до камери. На другому фото Чері розгорнулася до камери обличчям і потягнула за трусики, показуючи спокусливі форми. Варто відзначити, що декольте у красуні теж не промах - майже нічого не приховав. Кадри вийшли гарячими і спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Помаранчевий, ти радий, що сьогодні горбатий день?", - підписала фото Чері.

"Чудово", "Чудовий", "Дуже гарно", "Тепер я роблю", "Про, Боже мій", "Гаряча", "Рум'яні булочки".

Раніше ми повідомляли, що відома модель Ана Чері погуляла на вулиці і показала свої спокусливі форми.

На фото Ана стоїть у чоботях і коротенькій сукні, а образ доповнила капелюшком. Красуня стояла спиною до камери і світила п'ятою точкою, яка виявилася майже не прикритої. Чері посміхалася на фото і раділа вітряного дня, який задер наряд і засвітив найпікантніше.

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері показала яскраве вечірнє фото в стильному сукню.

Так, в цей раз молода фітнес-модель похвалилася вечірнім чином в стильному вечірній сукні з досить глибоким і сміливим декольте. Дівчина здивувала шанувальників рідкісним кадром, зробленим не під час пляжній фотосесії.

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