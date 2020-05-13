Дочка відомого українського політика Михайла Добкіна, Алла, порадувала шанувальників новими селфі
Модель опублікувала спокусливі знімки у своєму Instagram, пише Politeka.net.
Алла позувала в машині у джинсових куртці та штанях. Однак привертає увагу не вбрання, а очі неймовірної краси.
Дочка політика підкреслила пишні вії тушшю і нанесла тіні, які зробили погляд "лисячим". Рожева помада надавала образу більшої пікантності.
Зірка розпустила волосся і дивилася в камеру.
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На одному зі знімків Алла витягла язик і грайливо прикусила його зубами.
"✊🏼🖤 а так?😎", - підписала знімок красуня.
За три години пост зібрав майже 2000 лайків та багато коментарів.
"Кохана!❤️", "Ви просто супер", "😍😍😍 Дівчина неймовірної краси😍😍😍", "Дуже красива", "Язик зайвий", "вааау😻💥", "А очі які 🥰", "Дуже красиві очі, глибокі, як море....!", "Красуня", "Небезпечна🔥", "Фаєр🔥", "Твій на всі 💯 мейк! Тільки так! 😍", - написали користувачі мережі.
Раніше ми писали, що Алла Добкіна позувала на кушетці і прикрила своє тіло тільки чорним рушником. Іншого одягу на ній не було.
Модель зробила губки качечкою і зняла сама себе на телефон, показуючи безліч татуювань, які під одягом зазвичай не видно.
Нагадаємо, Алла Добкіна опублікувала в "сторіз" в Instagram фото, на якому позує в машині.
Дівчина похвалилася стрункою фігурою в коротких шортиках і майці білого кольору. При цьому важко не помітити її "осину" талію, а зоною декольте можна милуватися вічно.
На фото вона пояснила несподіваний лук, вказавши температуру повітря - + 22 градуси.
Нагадаємо, що зухвала дочка Добкіна похвалилася "хижої" обновкою: "Голлівуд відпочиває".
Як повідомляла Politeka, онук Добкіна вразив змінами у зовнішності, мама не стрималася: "Зовсім інший".
Також Politeka писала, що Алла Добкіна виставила напоказ всю свою розкіш: "Божество!".