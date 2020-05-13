Після карантину школи будуть змушені працювати по-новому, а учні зможуть навчатися за новим графіком

Влада готує безліч правил і обмежень для роботи навчальних закладів. Незважаючи на те, що діти зможуть повернутися в школу не раніше 1 вересня, вони будуть дотримуватися низки обмежень.

Як розповіла голова Департаменту освіти і науки Київської міської адміністрації Олена Фіданян «Апострофу», після закінчення карантину навчання в школах почнеться не відразу. У департаменті вважають, що повертати дітей за парти в цьому навчальному році вже немає сенсу, тому навчальні заклади повернуться до роботи не раніше 1 вересня.

Але навіть при таких умовах, їх робота буде сильно скорегована – будуть прийняті додаткові заходи безпеки. У планах розвести дітей на різний час, щоб уникнути скупчення людей.

«Уроки в початковій школі, наприклад, будуть починатися о 08:00, в середній – о 08:45, а в старшій – о 09:15», - пояснюють у департаменті.

Крім цього, для вчителів і дітей хочуть організувати окремі входи, а в їдальні встановити режим роботи. Відзначається, що батьків будуть зобов'язувати міряти дітям температуру перед тим, як вести в школу. Також температурний скринінг будуть проводити і в навчальних закладах.

У департаменті заявили, що всі масові заходи будуть обмежені. Все буде влаштовано таким чином, щоб уникнути скупчення учнів. Також є пропозиція обмежити кількість учнів у класах до 30 осіб. Правда, поки невідомо, як цю норму будуть виконувати переповнені класи.

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