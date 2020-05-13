Відома актриса Евеліна Бльоданс показала свої весняні образи

Красуня активно веде Instagram, де з завидною регулярністю викладає цікаві фото, пише Politeka.net. Так, кілька годин тому Бльоданс опублікувала фото у двох ніжних сукнях, які виділили її красиві принади.

Наряд пісочного відтінку підкреслив тонку талію зірки, а блакитного - пишні груди.

Евеліна постала на підборах і в балетках, щоб дати уявлення, як виглядають вбрання з різним взуттям. Зірка доповнила образи капелюшками.

"Ну, от і прийшов час вибирати вбрання. Майже два місяці я самоізолювалась. Мабуть, вистачить відмовлятися від зйомок. Ось підбираю образи... 1 або 2?", - поцікавилася актриса.

За три години пост зібрав понад 3000 "лайків".

"Обидва дуже красиві 🌞👍🌹 і на вас виглядають шикарно✨ Але другий наряд особливо гарний!!! 🦋🦋🦋🌼🌼🌼🍒🍒🍒❤", "Обидва бомбічні", "Обидва образи шикарні, але 1 взагалі неперевершений!", "Обидва!!!", "Аліса в країні чудес 😘", "Мені друге платтячко подобається більше", "Така красива 💛✨🌝", "У всіх ти, серденько, нарядах хороша", " Обидва варіанти гарні, але мені ближче перший 👍😊 Ніжно, мрійливо, жіночно, спокійно! 😊", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Евеліна Бльоданс позувала в білій облягаючій, довгій сукні, яка підкреслила її струнку талію і виділила груди зі стегнами.

Доповнили образ капелюшок з вуаллю, а також сумочка, червоні босоніжки і довгі сережки.

Раніше повідомлялося, що Евеліна Бльоданс позувала в крихітній сукні, демонструючи бездоганну фігуру.

«Хто за квіти замість одягу ставте лайк❤️. Хто за ноги «від вух», - ставте лайк...", - написала співачка.

Нагадаємо, Бльоданс облягла розкішне тіло тонким сукнею

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