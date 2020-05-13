Російська співачка Поліна Гагаріна вирішила взяти участь у благодійній ініціативі, запропонованій телеведучою Ксенією Собчак.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Красуня опублікувала ніжне фото, на якому вона стоїть спиною до камери, одягнена лише в одну нижню білизну. Її ангельське обличчя дивиться в кадр, а груди прикриті руками.

Гагаріна зазначила, що приймає естафету від Собчак на підтримку Фонду допомоги, який заснувала супермодель Наталія Водянова. Вона, як і Собчак, пообіцяла поспілкуватися у прямому ефірі з людьми, які пожертвують гроші для Фонду.

«Я з задоволенням поговорю з вами в прямому ефірі свого аккаунта, відповім на питання по вокалу, дам професійну пораду, якщо ви захоплюєтесь музикою або просто разом обговоримо щось цікаве», - зазначила співачка.

Варто зазначити, що стартова ціна такого ефіру 70 000 рублів. Всього Гагаріна, як і інші зірки, дасть 10 подібних інтерв'ю.

«Привіт Поліна, я тебе слухаю, твої пісні і в цілому слідкую за твоєю творчістю, ти молодець, удачі тобі!», «Поліна Ви така ніжна на цій фотографії!», «Від Собчак ніколи нічого не слід приймати!», «Відмінна Ідея!», «Чарівна дівчина, слів немає і прекрасна співачка», - пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Поліна Гагаріна в прозорій сукні змусила червоніти: "Вогонь".

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