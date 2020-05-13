Російська співачка Поліна Гагаріна вирішила взяти участь у благодійній ініціативі, запропонованій телеведучою Ксенією Собчак.
Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. Красуня опублікувала ніжне фото, на якому вона стоїть спиною до камери, одягнена лише в одну нижню білизну. Її ангельське обличчя дивиться в кадр, а груди прикриті руками.
Гагаріна зазначила, що приймає естафету від Собчак на підтримку Фонду допомоги, який заснувала супермодель Наталія Водянова. Вона, як і Собчак, пообіцяла поспілкуватися у прямому ефірі з людьми, які пожертвують гроші для Фонду.
«Я з задоволенням поговорю з вами в прямому ефірі свого аккаунта, відповім на питання по вокалу, дам професійну пораду, якщо ви захоплюєтесь музикою або просто разом обговоримо щось цікаве», - зазначила співачка.
Помилка Зеленського, запуск транспорту і різке падіння долара - головне за ніч
12-річна дочка Кошового з «Квартал 95» перетворилася на гламурну красуню: «Ну шо за...»
Розкішна Джей Ло потрясла зухвалою позою, широко розставивши ноги: "Це занадто..."
Улюблениця Кіркорова приголомшила, показавши обличчя маленької дочки: "Боже, це ж Філя"
Варто зазначити, що стартова ціна такого ефіру 70 000 рублів. Всього Гагаріна, як і інші зірки, дасть 10 подібних інтерв'ю.
«Привіт Поліна, я тебе слухаю, твої пісні і в цілому слідкую за твоєю творчістю, ти молодець, удачі тобі!», «Поліна Ви така ніжна на цій фотографії!», «Від Собчак ніколи нічого не слід приймати!», «Відмінна Ідея!», «Чарівна дівчина, слів немає і прекрасна співачка», - пишуть користувачі мережі.
Нагадаємо, що Поліна Гагаріна в прозорій сукні змусила червоніти: "Вогонь".
Як повідомляла Рoliteka, фото мами дітей Сергія Лазарєва з'явилося в мережі, її ім'я знають всі: "Будьте щасливі".
Також Рoliteka писала, що коханець Лорак без сорому притиснувся до заміжньої блондинки, Лоліта не стрималася: «твій потужний…».