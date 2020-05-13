Российская певица Полина Гагарина решила поучаствовать в благотворительной инициативе, предложенной телеведущей Ксенией Собчак.

Об этом она рассказала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Красотка опубликовала нежное фото, на котором она стоит спиной к камере, одетая лишь в одно нижнее белье. Ее ангельское лицо смотрит в кадр, а грудь прикрыта руками.

Гагарина отметила, что принимает эстафету от Собчак в поддержку Фонда помощи, который основала супермодель Наталья Водянова. Она, как и Собчак, пообещала пообщаться в прямом эфире с людьми, которые пожертвуют деньги для Фонда.

«Я с удовольствием поговорю с вами в прямом эфире своего аккаунта, отвечу на вопросы по вокалу, дам профессиональный совет, если вы увлекаетесь музыкой или просто вместе обсудим что-то интересное», - отметила певица.

Стоит отметить, что стартовая цена такого эфира 70 000 рублей. Всего Гагарина, как и другие звезды, даст 10 подобных интервью.

«Привет Полина, я тебя слушаю, твои песни и в целом слежу за твоим творчеством, ты большая молодец, удачи тебе!», «Полина Вы такая нежная на этой фотографии!», «От Собчак никогда ничего не следует принимать!», «Отличная Идея!», «Очаровательная девушка, слов нет и прекрасная певица», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Полина Гагарина в прозрачном платье заставила краснеть: "Огонь".

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