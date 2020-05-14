Ці красуні зводять з розуму

Кожен рік в різних країнах світу проходить конкурс «Міс Світу»

Красуні борються за престижний титул і не один раз назавжди залишалися в серцях глядачів. Давайте познайомимося з красунями, яких запам'ятав весь світ.

Південноафриканська модель Ролін Страусс перемогла у 2014 році, пише yelle.me. Красуня знає англійську і африканську мови.

Після перемоги в конкурсі Ролін веде активне соціальне життя, зокрема, вона заснувала благодійний фонд «The Strauss Foudation».

"Міс світу 2013" Меган Янг зараз працює актрисою і телеведучої.

Азра Акин перемогла у 2002 році, була обличчям компанії «L’Oreal». Красуня знімається у фільмах і виховує сина.

У 1994 році титул "Міс світу" завоювала індіанка Айшварія Рай. Зараз красуня є затребуваною актрисою.

Ще у 1976 році переможницею стала Сінді Брейкспир - дівчина з Ямайки, після чого присвятила себе музиці. Була коханою Боба Марлі, від якого народила талановитого сина.

Модель Дженніфер Хостен стала першою представницею з Гренади. Дівчина перемогла у 1970 році. За чутками, перемога красуні дісталася, завдяки прем'єр-міністру Гренади, який був у журі.

Маделейн Хартог з Перу завоювала титул у 1967 році. Красуня жила в Парижі. Після перемоги зірка присвятила себе сімейному життю.

У 1964 році Енн Сідні з Великобританії стала "Міс світу". Дівчина працювала моделлю і актрисою.

Сусана Дейм виграла у 1955 році і стала першою з шести переможниць з Венесуели. Зірка не тільки модель, актриса і телеведуча.

Нагадаємо, найкрасивіша жінка планети, розбурхала «проукраїнським» номером: «гаряча смуглянка»

Як повідомляла Politeka, найкрасивіша дівчина в світі зводить з розуму гарячими фото: «Ви змушуєте мене…»

Також Politeka розповідала, що найкрасивіша дівчина в світі розв'язався купальник на пляжі: «Тато буде в сказі!»