Эти красотки сводят с ума

Каждый год в разных странах мира проходит конкурс «Мисс Мира»

Красотки борются за престижный титул и ни раз навсегда оставались в сердцах зрителей. Давайте познакомимся с красотками, которых запомнил весь мир.

Южноафриканская модель Ролин Страусс победила в 2014 году, пишет yelle.me. Красотка знает английский и африканский языки.

После победы в конкурсе Ролин ведет активную социальную жизнь, в частности, она основала благотворительный фонд «The Strauss Foudation».

"Мисс мира 2013" Меган Янг сейчас работает актрисой и телеведущей.

Азра Акын победила в 2002 году, была лицом компании «L’Oreal». Красотка снимается в фильмах и воспитывает сына.

В 1994 году титул "Мисс мира" завоевала индианка Айшвария Рай. Сейчас красотка является востребованной актрисой.

Еще в 1976 году победительницей стала Синди Брейкспир - девушка из Ямайки, после чего посвятила себя музыке. Была возлюбленной Боба Марли, от которого родила талантливого сына.

Модель Дженнифер Хостен стала первой представительницей из Гренады. Девушка победила в 1970 году. По слухам, победа красотке досталась, благодаря премьер-министру Гренады, который был в жюри.

Маделейн Хартог из Перу завоевала титул в 1967 году. Красотка жила в Париже. После победы звезда посвятила себя семейной жизни.

В 1964 году Энн Сидни из Великобритании стала "Мисс мира". Девушка работала моделью, и актрисой.

Сусана Дейм выиграла в 1955 году и стала первой из шести победительниц из Венесуэлы. Звезда не только модель, и актриса и телеведущая.

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