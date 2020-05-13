Учасниця шоу "Холостяк 2020" Даша Ульянова засвітила сідниці під час церемонії троянд
Як повідомляє Politeka.net, з'явилося пікантне фото в Instagram.
Для церемонії Даша, яка дійшла майже до фіналу, вбралася в дуже відверте чорне плаття. Її наряд складався з чорного корсета-боді, довгого шлейфа через плече і золотого пояса, який підтримував всю конструкцію.
Образ Даші доповнили золоті сережки і чокер. Волосся вона зібрала ззаду, залишивши кілька тонких пасм обрамляти особа. Дівчина зробила собі яскравий вечірній макіяж в темних тонах (під колір сукні). найцікавіше ховалося під шлейфом, але учасниця підняла його, показавши свої сідниці.
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не Дивно, що Даша так сподобалася Максу Михайлюку. Користувачі соціальної мережі оцінили гарячий наряд Даші Ульянової і залишили багато комлиментов в коментарях:
"Відразу без сукні треба було"; "Бомба ракета"; "Мушу зізнатися я навіть чоловікові пішла показала це фото😂На таку красиву попу гріх всією родиною не подивитися😂"; "Перше фото бомба 💛💛💛💛"; "Кішка 😻❤️"; "найкрасивіша 🔥🔥🔥".
Нагадаємо, Новий герой шоу "Холостяк" вразив зовнішнім виглядом.
А ще Politeka писала, що "Холостяк" Добринін розбурхав гарячим постільною фото з молодою нареченою.
Також Politeka повідомляла, що наречена Холостяка Добриніна показала, що чекає нареченого у весільній сукні.