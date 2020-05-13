Учасниця шоу "Холостяк 2020" Даша Ульянова засвітила сідниці під час церемонії троянд

Як повідомляє Politeka.net, з'явилося пікантне фото в Instagram.

Для церемонії Даша, яка дійшла майже до фіналу, вбралася в дуже відверте чорне плаття. Її наряд складався з чорного корсета-боді, довгого шлейфа через плече і золотого пояса, який підтримував всю конструкцію.

Образ Даші доповнили золоті сережки і чокер. Волосся вона зібрала ззаду, залишивши кілька тонких пасм обрамляти особа. Дівчина зробила собі яскравий вечірній макіяж в темних тонах (під колір сукні). найцікавіше ховалося під шлейфом, але учасниця підняла його, показавши свої сідниці.

не Дивно, що Даша так сподобалася Максу Михайлюку. Користувачі соціальної мережі оцінили гарячий наряд Даші Ульянової і залишили багато комлиментов в коментарях:

"Відразу без сукні треба було"; "Бомба ракета"; "Мушу зізнатися я навіть чоловікові пішла показала це фото😂На таку красиву попу гріх всією родиною не подивитися😂"; "Перше фото бомба 💛💛💛💛"; "Кішка 😻❤️"; "найкрасивіша 🔥🔥🔥".

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