Участница шоу "Холостяк 2020" Даша Ульянова засветила ягодицы во время церемонии роз
Как сообщает Politeka.net, пикантное фото появилось в Instagram.
Для церемонии Даша, которая дошла почти до финала, нарядилась в очень откровенное черное платье. Ее наряд состоял из черного корсета-боди, длинного шлейфа через плечо и золотого пояса, которій поддерживал всю конструкцию.
Образ Даши дополнили золотые серьги и чокер. Волосы она собрала сзади, оставив несколько тонких прядей обрамлять лицо. Девушка сделала себе яркий вечерний макияж в темных тонах (под цвет платья). Самое интересное скрывалось под шлейфом, но участница приподняла его, показав свои ягодицы.
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Неудивительно, что Даша так приглянулась Максу Михайлюку. Пользователи социальной сети оценили горячий наряд Даши Ульяновой и оставили много комлиментов в комментариях:
"Сразу без платья надо было"; "Бомба ракета"; "Должна признаться я даже мужу пошла показала это фото😂На такую красивую попу грех всей семьей не посмотреть😂"; "Первое фото бомба 💛💛💛💛"; "Кошка 😻❤️"; "Самая красивая 🔥🔥🔥".
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