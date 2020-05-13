Участница шоу "Холостяк 2020" Даша Ульянова засветила ягодицы во время церемонии роз

Как сообщает Politeka.net, пикантное фото появилось в Instagram.

Для церемонии Даша, которая дошла почти до финала, нарядилась в очень откровенное черное платье. Ее наряд состоял из черного корсета-боди, длинного шлейфа через плечо и золотого пояса, которій поддерживал всю конструкцию.

Образ Даши дополнили золотые серьги и чокер. Волосы она собрала сзади, оставив несколько тонких прядей обрамлять лицо. Девушка сделала себе яркий вечерний макияж в темных тонах (под цвет платья). Самое интересное скрывалось под шлейфом, но участница приподняла его, показав свои ягодицы.

Неудивительно, что Даша так приглянулась Максу Михайлюку. Пользователи социальной сети оценили горячий наряд Даши Ульяновой и оставили много комлиментов в комментариях:

"Сразу без платья надо было"; "Бомба ракета"; "Должна признаться я даже мужу пошла показала это фото😂На такую красивую попу грех всей семьей не посмотреть😂"; "Первое фото бомба 💛💛💛💛"; "Кошка 😻❤️"; "Самая красивая 🔥🔥🔥".

Напомним, Новый герой шоу "Холостяк" поразил внешним видом.

А еще Politeka писала, что "Холостяк" Добрынин взбудоражил горячим постельным фото с молодой невестой.

Также Politeka сообщала, что невеста Холостяка Добрынина показала, что ждет жениха в свадебном платье.