Принц Гаррі всерйоз сумує за життям у Сполученому Королівстві

Про це пише відомий таблоїд The Daily Star.

За інформацією журналістів, Гаррі після переїзду з Меган Маркл в Сполучені Штати захотів повернутися в Лондон.

Таблоїд запевняє, що Гаррі дуже важко переніс "втечу" з Букінгемського палацу і постійні переїзди в Канаду і США.

Його подруга Джейн Гудолл у коментарі журналістам зізналася, що він «вважає нове життя трохи складним».

Журналісти також стверджують, що ще 7 травня Гаррі нібито скаржився друзям, що сумує за армією і відчуває, що «все його життя перевернулося з ніг на голову». Екс-герцог Сассекський додав, що не може усвідомити всі зміни, що відбулися з моменту відмови від королівських привілеїв та переїзду з Меган Маркл.

Оглядач життя королівської сім'ї Річард Фіцвільямс заявив, що принц Гаррі може почувати себе на новому місці марним.

«Гаррі, безсумнівно, щасливий бути з Меган і Арчі, але якщо всі останні повідомлення - це правда, то якась частина його рветься додому», - стверджує він.

За словами королівського оглядача, Гаррі після переїзду з Меган Маркл в Каліфорнії нічим зайнятися, так як через пандемію смертельного китайського вірусу його особистий проект - спортивні змагання для ветеранів Invictus - був скасований, а запуск спільного з дружиною благодійного фонду відкладений.

«Він любить займатися чимось корисним і віддається цьому цілком. А в Голлівуді зараз у нього немає можливості робити щось, що могло б допомогти людям, особливо, простим людям», - додав він у спілкуванні з журналістами.

Варто нагадати, що самостійне життя Меган Маркл і принца Гаррі почалася з 1 квітня, зараз вони тимчасово влаштувалися в Лос-Анджелесі на віллі магната Тайлера Перрі.

Особняк в якому вони живуть коштує близько 18 мільйонів доларів. Герцогиня вибрала це місце новим будинком, адже в Лос-Анджелесі живуть її подруги Сірена Вільямс і Ебігейл Спеснер.

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