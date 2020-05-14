Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", підкорила серця не лише творчістю, але й красою

Шанувальники створили фан-сторінку, присвячену артистці, пише Politeka.net. На одному з недавніх знімків красуня позувала на кухонному столі.

Ольга виглядала дуже гаряче, трохи розсунувши ніжки. Довге плаття обтягнуло її фігуру, а пікантні розміри дали помилуватися її красивими частинами тіла.

Так, глибоке декольте з переплетінням з лямок, відривало види на пишні груди.

Вирізи з боків вбрання оголили стрункі ніжки. Босоніжки на платформі виглядали дуже красиво.

"Яке ваша «коронна» страва, яку ви робите найкраще?)) 🍉🍳🍔🥧🍭🎂🍰", - підписали фото автори.

За день знімок зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Я мабуть, їм краще ніж готую)", "І то буває рис переборщую😂", "Смажена картопля з лисичками,цибулею і сметаною", "Різотто з креветками 🔥🔥🔥", "Ніяке 🤣", "Пюре і млинці)", "❤️просмажена Олечка❤️❤️❤️", "Моя мала 🔥🔥🔥", "Оля, гарне фото👍👍👍", "яка шикарна))", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Оля Серябкіна позувала у червоній сорочці і чорному довгому плащі, який прикрив найінтимніше. Також артистка була в гумових чоботях і окулярах.

"Літо близько ☀️⚔️", - підписала Ольга знімки.

Раніше повідомлялося, що Оля Серябкіна з'явилася в чорній майці з яскравим принтом. Виріз на вбранні збоку ледь не відкривав види на принади зірки.

Красуня розвалилася в кріслі, на ній були білі шортики, які вона натягнула на талію. Одяг ідеально підкреслила апетитні форми співачки.

Нагадаємо, экс-солістка "Серебро" в одному купальнику показала, чим спокушає чоловіків.

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