45-річний британський футболіст Девід Бекхем, визнаний секс-символ, який очолює рейтинги найкрасивіших чоловіків у світі, налякав зовнішнім виглядом на останніх фото

На днях улюбленець мільйонів покинув свій заміський будинок, де з сім'єю відсиджується на карантині, щоб сходити з донькою Харпер в магазин за припасами. Тут-то його й піймала підступна камера.

Девід виглядав виснаженим і сильно постарілим. Більше того, на цей раз колись володар завидної шевелюри не надів головного убору, в яких все частіше став з'являтися останнім часом. Так що відкрилася сумна картина: виявляється Бекхему вже нічим похвалитися, так як його голова практично повністю облисіл - "що з його головою?"

Розмови про те, що футболіст стрімко втрачає волосся з'явилася кілька років тому. Ще в жовтні 2018 року вперше заговорили, що він зробив пересадку волосся.

Його представники не підтвердили інформацію, а сам Бекхем якось припустив, що у нього не буде спокуси пройти цей дорогий процес.

«Зовсім очевидно, що в цьому немає нічого поганого, - говорив він ще в 2012 році, - Якщо я почну демонструвати ознаки лисини, я просто поголюся».

Коли саме у зірки почалися проблеми з випаданням волосся, невідомо. Але в 2019 році у нього була ще помітна цілком стерпна зачіска. У рекламі віскі Haig Club, випущеної в жовтні 2019 року, його волосся було ще в порядку. Отже, проблема виникла зовсім недавно.

Експерт по відновленню волосся Крейг Хентон висловив думку, що навряд чи Бехэм робив пересадку, а ось пройти спеціальні косметичні процедури по догляду за шевелюрою - міг. Але через карантин був змушений припинити їх, тому проблема знову намалювалася на горизонті.

"Можливо, Девід призупинив медичну програму по догляду за волоссям, що включає ліки і лазерне лікування. Потім його волосся повернеться до свого генетичного зразка, поки він не відновить лікування", - припустив експерт.

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