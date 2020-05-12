Зірка студії «Квартал 95» Олена Кравець зворушила милою фотографією своєї молодшої доньки
Олена Кравець – не тільки популярна українська артистка, але ще й щаслива мама трьох дітей. І якщо її старша дочка Маша вже досить самостійна, і сама веде власні сторінки в соцмережах, то фотографіями молодших двійнят зірка донедавна воліла не «світити» в інтернеті. Однак, останнім часом Кравець стала частіше показувати трирічних двійнят – Івана і Катерину.
Так, в новому пості в своєму Instagram артистка поділилася зворушливим фото маленької Каті, передає Politeka.net. На знімку дівчинка обіймає плюшеву іграшку, сидячи за столом. Донька Кравець схожа на справжню принцесу в ніжному рожевому платті з рюшами.
«All u need is love & obnimashki (все, що вам потрібно, це любов і обнімашки – англ.)», - підписала фото артистка.
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Її шанувальники не змогли пройти повз такого милого знімка.
«Моя зірочка», «Яка ніжна і крихка квіточка!», «Янголятко», «Просто мілашка», «Дуже мило», «Яка зайчик», «Аж не віриться, що з такої малесенької крихти вже виросла така доросла красуня», «Принцесска», «Ох, як мило», - пишуть захоплені фанати зірки в коментарях до посту.
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