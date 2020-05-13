Принц Гаррі осоромився в мережі під час відеозвернення до молоді з благодійного фонду через свою дружину Меган Маркл

Як повідомляє Politeka, кадри були розміщені на YouTube.

Так, принц Гаррі звернувся до молоді з волонтерської організації Onside Youth Zones, яка знаходиться під його патронажем. Однак під час звернення він чомусь процитував власну дружину.

«Проблеми, з якими ви, хлопці, стикаєтеся щодня, неймовірні. Але багато хто цього ніколи не зрозуміють. У вас є сили, щоб впоратися. І у вас є підтримка спільноти OnSide, сімейства OnSide. Знімаю капелюха перед кожним з вас за виживання, але в той же час і процвітання», - зазначив він.

Уточнимо, що фразу про капелюх Гаррі використовував слідом за дружиною – Меган говорила її в документальному фільмі «Гаррі і Меган: африканське подорож». Однак і на цьому історія не закінчилася. Принц Гаррі використовував ще одну, не менш популярну фразу – «Все проходить, пройде і це».

«Останні шість тижнів дуже сильно ускладнили ваше життя. Все минає, мине і це. Але перш, ніж ви це зрозумієте, ви знову зберетеся всі разом, ймовірно, в Youth Zone, і відмінно проведете час», - підкреслив він.

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