Найскандальніша учасниця нового сезону популярного шоу "Холостяк-10" з Максимом Михайлюком відзначилася під час несподіваної фотосесії

Так, кілька днів тому відбувся вже десятий випуск шоу «Холостяк-10». Зовсім скоро шанувальники проекту дізнаються, кому ж Макс Михайлюк віддасть своє серце, з ким збирається попрощатися. Зараз на проекті залишилося лише три учасниці: Дана, Даша і Віка, пише Politeka.

Під час шоу молодий чоловік встиг навіть порушити правила проекту і в таємниці від дівчат зустрівся з їх мамами. Дізнавшись, що Дана обожнює робити фото, він влаштував з нею незвичайну фотосесію.

Як з'ясувалося, дівчата навіть є традиція - робити фото з країн, де вона буває вперше. Макс не зміг відмовити своїй фаворитці і погодився на зйомку. Дана на своїй сторінці представила цілий фотозвіт, ніж чимало розбурхала користувачів Instagram.

До цього ми писали, що самим неоднозначним моментом, на думку користувачів мережі, став інтимний вечір Дані разом з Максом під час посиденьок на дивані. Дівчина зачитала йому вірш в неприпустимій близькості і нарвалася на безліч заздрісних коментарів.

Цікаво, що на церемонії троянд Максим покликав Дану і сказав, що пам'ятає всі моменти з нею. Однак, оскільки вона їх не дуже цінує, то він вирішив провести їй додому. Проте в машині дівчина натрапила на запрошення на індивідуальне побачення в Єгипті, а це значить, що вона не залишає проект. Пара не стримала емоції і поцілувалася.

Нагадаємо, Новий герой шоу "Холостяк" вразив зовнішнім виглядом

А ще Politeka писала, що "Холостяк" Добринін розбурхав гарячим постільною фото з молодою нареченою

Також Politeka повідомляла, що наречена Холостяка Добриніна показала, що чекає нареченого у весільній сукні