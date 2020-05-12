Самая скандальная участница нового сезона популярного шоу "Холостяк-10" с Максимом Михайлюком отличилась во время неожиданной фотосессии

Так, несколько дней назад состоялся уже десятый выпуск шоу «Холостяк-10». Совсем скоро поклонники проекта узнают, кому же Макс Михайлюк отдаст свое сердце, в с кем собирается проститься. Сейчас на проекте осталось лишь три участницы: Дана, Даша и Вика, пишет Politeka.

Во время шоу молодой человек успел даже нарушить правила проекта и в тайне от девушек встретился с их мамами. Узнав, что Дана обожает делать фото, он устроил с ней необычную фотосессию.

Как выяснилось, девушки даже есть традиция - делать фото из стран, где она бывает впервые. Макс не смог отказать своей фаворитке и согласился на съемку. Дана на своей странице представила целый фотоотчет, чем немало взбудоражила пользователей Инстаграм.

До этого мы писали, что самым неоднозначным моментом, по мнению пользователей сети, стал интимный вечер Даны вместе с Максом во время их посиделок на диване. Девушка зачитала ему стих в непозволительной близости и нарвалась на множество завистливых комментариев.

Интересно, что на церемонии роз Максим позвал Дану и сказал, что помнит все моменты с ней. Однако, поскольку она их не очень ценит, то он решил провести ей домой. Однако в машине девушка наткнулась на приглашение на индивидуальное свидание в Египте, а это значит, что она не покидает проект. Пара не сдержала эмоции и поцеловалась.

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