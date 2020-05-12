29-річна українська співачка Соня Кей, яка пішла по стопах своєї тітки, поп-легенди Софії Ротару, потрясла відвертим фото

Як передає Politeka.net, починаюча артистка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в досить спокусливому вигляді.

Соня облягла струнке тіло в білий наряд з прозорими вставками на спині й рукавах, розташувавшись лежачи. При цьому зірка принадно вигнулась, випнувши пружний бюст, млосно задерла голову і кинула грайливий погляд в камеру - "Тітка бачила цю розпусту?" Руки Соня театрально підкинула вгору.

Дівчина розпустила довге волосся, яке злегка призібрала гелем так, що воно виглядає ніби вологе, та нанесла яскравий макіяж в рожевих тонах.

"Що розум людини може спіткати і у що він може повірити, того він здатний досягти", - підписала знімок співачка.

Шанувальники кинулися обговорювати пост Соні, засипавши її компліментами.

"Яка красуня😍"

"Саме так. Наші думки-це наше життя"

"Я думаю все вийде!"

Раніше ми повідомляли, Соня Кей здивувала незвичайним ракурсом та весняним образом на опублікованому в Instagram фото. Вона постала в чорній сукні з оборками, з оголеними зоною декольте й плечима.

Заради ефектного кадру зірка вляглася на квіти, пристрасно задерши голову вгору і закривши очі, ніби від насолоди - "що за ракурс!" Однією рукою Соня торкнулася щоки, а іншою грудей. Розпущене волосся дівчина відкинула назад, щоб вони не закривало собою найпікантніше.

"Сонєчка, ти завжди гарна й весела будь завжди ти такою, молодець, ти розумниця, твої пісні просто бомба прям вибух 💥💥💥💥"; "вау красуня😍"; "Дівчина-Весна!🌞🌿", - писали в коментарях.

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