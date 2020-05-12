Знаменита співачка Ані Лорак, яка будує кар'єру в Росії, поділилася новими фото з розкішної фотосесії

Зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото з двома яскравими образами, передає Politeka.net. На першому знімку красуня сиділа в чорній сукні на одне плече з глибоким вирізом. Лорак підняла руку і сіла боком. Корсет сукні ідеально підкреслював пишні груди артистки.

На другому знімку співачка сиділа в червоному платті, яке було розшите бісером. У співачки був ідеальний макіяж і укладка, але вся увага була прикута до розкішної груді Кароліни, яка буквально випригувала з корсета. На диво, груди артистки на цьому фото виглядають більше, ніж зазвичай.

За годину пост зірки зібрав понад 43 тисяч лайків і безліч захоплених компліментів.

«Ви шикарні», «Богиня», «Кароліна, які фотографії красиві! сумуємо за Вами і концертами!», «Кароліна ви говорили що в цьому місяці вийде нова пісня. Можете, будь ласка, сказати коли? Ми всі дуже чекаємо», «Ти неймовірна», «Красоточка, «Супер», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак поділилася кадром з фотосесії. Тільки там вона була в більш скромному вбранні. Красуня вибрала вільного крою вбрання, яке приховало всі достоїнства її фігури.

Нагадаємо, що безсоромна Лорак засвітила зайве у відвертому вбранні і невдало спробувала прикритися: "Очей не відвести".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак показала рідкісне фото з матір'ю, яка віддала її в інтернат: "Гени беруть своє".

Також Politeka писала, що Лорак у білому платті довела фанатів до сліз несподіваним відео: «Як так можна?».