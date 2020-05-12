33-річний Джеймс Міддлтон, брат герцогині Кембриджської Кейт Міддлтон, наважився на рішучий вчинок, щоб здивувати свою дружину, француженку Алізе

Як передає Politeka.net, Джеймс вперше за сім років збрив бороду, знявши процес і опублікувавши ролик у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Так, Міддлтон озброївся електробритвою, звичайними верстатами та пінкою і в оточенні численних улюбленців, які з цікавістю спостерігали за господарем, взявся за справу. Досить швидко йому вдалося позбавитися від волосся на обличчі: дивно на скільки сильно змінилася зовнішність Джеймса.

Брат Кейт поспішив показатися дружині. Її непідробна реакція говорить про те, що вона була шокована, побачивши чоловіка без звичних "заростей". Але тим не менш, схоже, що дівчина залишилася цілком задоволена.

"З тих пір, як я останній раз поголився, пройшло 7 років, тому я вирішив здивувати Алізе ...", - повідомив у підписі Джеймс.

Цей пост зібрав менше, ніж за добу, 142 000 "лайків", а також безліч коментарів.

"Ух ти! 7 років!! Дивовижні, друзі! І собаки красиві теж! 😍😍😍"

"Ой, це так смішно й мило!"

"Вона була здивована! Я думаю, що їй подобається так"

"Набагато краще, такий гарний 👍"

"Така чудова реакція!😊"

"Це саме те, що ми всі відчуваємо під час карантину. Обріж це. Відріж це. Поголи це. Розфарбуй це. 😂😭"

Раніше ми повідомляли, Кейт Міддлтон, яка готується разом з чоловіком принцом Вільямом зійти на престол, багато часу приділяє соціальній роботі. Так, нещодавно герцогиня поспілкувалася по відеозв'язку з новоспеченими батьками.

«Дуже рада з вами познайомитися! Це, напевно, первісток! Перш за все, мої вітання! Це хлопчик чи дівчинка?». А дізнавшись, що у пари син, вона відповіла: «Він такий милий! Вітаю!».

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Як повідомляла Politeka, Кейт Міддлтон жорстко осоромилася при дітях: "Вітер задер...".