"Ой, это так смешно и мило!"

33-летний Джеймс Миддлтон, брат герцогини Кэмбриджской Кейт Миддлтон, отважился на решительный поступок, чтобы удивить свою жену, француженку Ализе

Как передает Politeka.net, Джеймс впервые за семь лет сбрил бороду, засняв процесс и опубликовав ролик в своем микроблоге в Инстаграм (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, Миддлтон вооружился электробритвой, обычными станками и пенкой и в окружении многчисленных питомцев, с интересом наблюдавших за хозяином, принялся за дело. Довольно быстро ему удалось избавиться от волос на лице: удивительно на сколько сильно изменилась внешность Джеймса.

Брат Кейт поспешил показаться жене. Ее неподдельная реакция говорит о том, что она была шокирована, увидев мужа без привычных "зарослей". Но тем не менее, похоже, что девушка осталась вполне довольна.

"с тех пор, как я последний раз побрился, прошло 7 лет, поэтому я решил удивить Ализе ...", - сообщил в подписи Джеймс.

Этот пост собрал менее, чем за сутки, 142 000 "лайков", а также уйму комментариев.

"Ух ты! 7 лет!! Удивительные, ребята! И собаки красивые тоже! 😍😍😍"

"Ой, это так смешно и мило!"

"Она была удивлена! Я думаю, что ей нравится так"

"Намного лучше, такой красивый 👍"

"Такая восхитительная реакция!😊"

"Это именно то, что мы все чувствуем во время этого карантина. Обрежь это. Отрежь это. Побрей это. Раскрась это. 😂😭"

Ранее мы сообщали, Кейт Миддлтон, которая готовится вместе с мужем принцем Уильямом взойти на престол, много времени уделяет социальной работе. Так, недавно герцогиня пообщалась по видеосвязи с новоиспеченными родителями.

«Очень рада с вами познакомиться! Это, наверняка, первенец! Прежде всего, мои поздравления! Это мальчик или девочка?». А узнав, что у пары сын, она ответила: «Он такой милый! Поздравляю!».

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Как сообщала Politeka, Кейт Миддлтон жестко оконфузилась при детях: "Ветер задрал...".