Дочка зірки студії «Квартал 95» Євгена Кошового вразила дорослим виглядом

12-річна Варвара Кошова часто ділитися з підписниками оновленнями на своїй сторінці в Instagram. Як повідомляє Politeka.net, на цей раз школярка опублікувала відразу кілька свіжих фото і відео.

На кадрах дочка Кошового позує на природі. На першому знімку дівчина постала в стильній сорочці з квітковим принтом і на диво щедрим для такого віку макіяжем: Варя підвела очі, нафарбувала вії, додала на щоки рум'яна і яскраво підкреслила губи. Таким чином дівчина виглядає зовсім дорослою.

Ще на одному знімку дівчина забавно дивиться в камеру зверху вниз.

Крім того, Варвара поділилася смішним відео, на якому вона забавно пищить, судячи з усього, імітуючи муху.

Підписники тут же відреагували на її публікацію.

«Ну шо за ма хороша», «Мені подобається ти оч гарна», «Друге у папи навчилася?)», «Гарна», - пишуть люди.

До цього ми писали, що дружина і дочка Євгенія Кошового з «Квартал 95» влаштували чуттєву фотосесію на природі.

На знімках мати і дочка позують на тлі мальовничого поля з яскраво-жовтими квітами. Для зйомок обрали схожі сукні ніжного бежевого кольору зі вільними спідницями і оборками.

Мати з дочкою чуттєво позують удвох, облокачиваясь один на одного і тримаючи один одного за руки. Вони виглядають дуже ніжно і природно.

Нагадаємо, підросла дочка Кошового з «Квартал 95» помірялась красою з матір'ю.

Як повідомляла Politeka, дружина Кошового з "Квартал 95" без ліфчика показала, чим спокушає чоловіка.

Також Politeka писала, що дочка Кошового з «Квартал 95» захопила зміненою зовнішністю.