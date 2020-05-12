Королева побоюється за своє життя

Не виключено, що королева Єлизавета II може повністю відмовитися від світських заходів

Таке припущення зробив королівський біограф Ендрю Мортон, пише британський таблоїд The Sun.

Королева вже скасувала всі виходи в світ через пандемію уханьского вірусу аж до осені.

Але 94-річна Єлизавета II може і зовсім стати повноцінною самітницею.

За словами Мортона, вірус так швидко не піде, може, пройдуть місяці, може - роки. А для 94-річного монарха дуже ризиковано зустрічатися з людьми, незважаючи на те, що вона завжди любила це робити.

Під ударом може опинитися 99-річний принц Філіп, якого раніше госпіталізували. Через такий розклад в ЗМІ з'явилися чутки, що королева Єлизавета II може передати старшому синові принцові Чарльзу кермо правління, призначивши його регентом. Хоча Чарльз теж в солідному віці (71 рік), вірусом він вже перехворів, і у нього є імунітет.

В даний момент монарх Сполученого Королівства виконує свої обов'язки дистанційно, записавши вже двічі відеозвернення до британцям. У квітні - через пандемію небезпечного китайського вірусу, а в травні - привітання з 75-річчям перемоги з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Раніше ми розповідали, що Єлизавета II більше не хоче правнуків. Після того, як принц Гаррі і Меган Маркл покинули королівську сім'ю, на Міддлтон лягла маса обов'язків.

У зв'язку з цим, королева заборонила герцогині Кембриджській заводити ще дітей, щоб вагітність і материнство не відволікали її від справ. Схоже, Кейт доведеться відмовитися від планів мати четверо дітей.

Як відомо, на даний момент у Кейт і Вільяма троє дітей: чотирирічна Шарлотта, дворічний Луї і шестирічний Джордж. Таблоїди не раз писали, що Міддлтон мріяла про четвертому дитину.

Нагадаємо, вірус убив принца Чарльза, вся влада дісталася Кейт Міддлтон і Вільяму: фатальні подробиці.

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