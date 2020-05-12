Не виключено, що королева Єлизавета II може повністю відмовитися від світських заходів
Таке припущення зробив королівський біограф Ендрю Мортон, пише британський таблоїд The Sun.
Королева вже скасувала всі виходи в світ через пандемію уханьского вірусу аж до осені.
Але 94-річна Єлизавета II може і зовсім стати повноцінною самітницею.
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За словами Мортона, вірус так швидко не піде, може, пройдуть місяці, може - роки. А для 94-річного монарха дуже ризиковано зустрічатися з людьми, незважаючи на те, що вона завжди любила це робити.
Під ударом може опинитися 99-річний принц Філіп, якого раніше госпіталізували. Через такий розклад в ЗМІ з'явилися чутки, що королева Єлизавета II може передати старшому синові принцові Чарльзу кермо правління, призначивши його регентом. Хоча Чарльз теж в солідному віці (71 рік), вірусом він вже перехворів, і у нього є імунітет.
В даний момент монарх Сполученого Королівства виконує свої обов'язки дистанційно, записавши вже двічі відеозвернення до британцям. У квітні - через пандемію небезпечного китайського вірусу, а в травні - привітання з 75-річчям перемоги з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
Раніше ми розповідали, що Єлизавета II більше не хоче правнуків. Після того, як принц Гаррі і Меган Маркл покинули королівську сім'ю, на Міддлтон лягла маса обов'язків.
У зв'язку з цим, королева заборонила герцогині Кембриджській заводити ще дітей, щоб вагітність і материнство не відволікали її від справ. Схоже, Кейт доведеться відмовитися від планів мати четверо дітей.
Як відомо, на даний момент у Кейт і Вільяма троє дітей: чотирирічна Шарлотта, дворічний Луї і шестирічний Джордж. Таблоїди не раз писали, що Міддлтон мріяла про четвертому дитину.
Нагадаємо, вірус убив принца Чарльза, вся влада дісталася Кейт Міддлтон і Вільяму: фатальні подробиці.
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