Украинская певица Тина Кароль любит эпатировать публику стильными, а иногда и весьма дерзкими образами

Певица славится своим безупречным чувством стиля, любовью к невероятным платьям и глубоким декольте. Во время последних двух сезонов шоу "Голос" певице удалось покорить своими нарядами не только многочисленных поклонников, но еще и знаменитого артиста Дана Балана. Слухи об их отношениях и даже бурном любовном романе приобретают самые неожиданные повороты, передает Politeka.net.

Предлагаем вам вспомнить топ самых лучших образов Тины, которыми она покорила Дана. Певец не раз нахваливал образы звезды во время прямых эфиров, кружил певицу во время танцев и даже носил на руках прямо со сцены, заставляя артистку краснеть от стыда.

Отметим пара даже решила спеть дуетом в песенном шоу "Голос". Как известно, после того, как их совместное выступление с композицией "Домой" буквально подорвало тренды платформы Ютуб, артисты решили продолжить совместную работу на песенном проекте, привлекая немалое внимание поклонников.

Поклонники увидели, как Дан с Тиной буквально в открытую флиртуют друг с другом и находятся в волнующей близости, словно готовы вот-вот поцеловаться на камеру.

Мнения поклонников тут же разделилось: по мнению некоторых, звезды слишком мастерски играют на камеру и все равно видно, что это лишь постановка, по мнению других же фанатов, артисты просто привлекают внимание поклонников к себе своими таинственными отношениями.

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