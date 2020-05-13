Украинская певица Тина Кароль любит эпатировать публику стильными, а иногда и весьма дерзкими образами
Певица славится своим безупречным чувством стиля, любовью к невероятным платьям и глубоким декольте. Во время последних двух сезонов шоу "Голос" певице удалось покорить своими нарядами не только многочисленных поклонников, но еще и знаменитого артиста Дана Балана. Слухи об их отношениях и даже бурном любовном романе приобретают самые неожиданные повороты, передает Politeka.net.
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Предлагаем вам вспомнить топ самых лучших образов Тины, которыми она покорила Дана. Певец не раз нахваливал образы звезды во время прямых эфиров, кружил певицу во время танцев и даже носил на руках прямо со сцены, заставляя артистку краснеть от стыда.
Отметим пара даже решила спеть дуетом в песенном шоу "Голос". Как известно, после того, как их совместное выступление с композицией "Домой" буквально подорвало тренды платформы Ютуб, артисты решили продолжить совместную работу на песенном проекте, привлекая немалое внимание поклонников.
Поклонники увидели, как Дан с Тиной буквально в открытую флиртуют друг с другом и находятся в волнующей близости, словно готовы вот-вот поцеловаться на камеру.
Мнения поклонников тут же разделилось: по мнению некоторых, звезды слишком мастерски играют на камеру и все равно видно, что это лишь постановка, по мнению других же фанатов, артисты просто привлекают внимание поклонников к себе своими таинственными отношениями.
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