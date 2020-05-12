57-річна актриса Людмила Артем'єва, яка зіграла Ольгу Миколаївну в серіалі "Свати", тепло відгукнулася про свого колегу зі зйомок

Як передає Politeka.net, Артем'єва прокоментувала, як їй працюється з актором Миколою Добрининім, який виконав Мітяя в "Сватах" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця).

За словами Артем'євої, для неї важливі "людські якості", на які вона звертає увагу перш за все.

"Добринін для мене дуже цінна людина, перш за все. Я в партнерстві, насамперед шукаю ... і знаходжу, на щастя, людські якості. Микола Добринін для мене багато в чому і приклад, і опора. Вистав багато, знаєте, і він дивним чином вміє підтримувати по-людськи...", - поділилася актриса.

Крім знімального майданчика "Сватів" Артем'єва і Добринін також разом беруть участь у виставі "Близькі люди".

Раніше з'явилася інформація, що Артем'єва покинула український проект, мовляв, через те, що не змогла домовитися про гонорар. Ходили чутки, що актриса не брала участь у зйомках сьомого сезону в Білорусі. Тоді цю тему коментувала виконавиця ролі Валюхи Будько Тетяна Кравченко, яка натякнула, що всьому виною фінансове питання.

Тим не менш, нещодавно стало відомо, що Артем'єва все-таки з'явиться в новому сезоні - коли зйомки відновлять після карантину. Про це повідомила актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женю Ковальову.

«Ольга Миколаївна нікуди не поділася, вона точно буде в «Сватах-7». І Мітяй буде. Микола Добринін покаже вам нові історії від Лариси і Мітяя», - повідомила Кошмал.

Раніше ми писали, що Артем'єва характеризувала свою героїню в "Сватах", як "сонячну дуру": "Ольга Миколаївна, насправді, з кожним сезоном серіалу для мене загадка. Що це за жінка така? Що крутить, мутить — приголомшливо! З одного боку можна її назвати такою сонячною дурепою, це теж стосується неї. З іншого боку — розумниця неймовірна".

Нагадаємо, зірку Сватів несподівано поховали, правду приховати не вдалося.

А ще Politeka повідомляла, що інтимні подробиці закулісся серіалу «Свати» злили в мережу.