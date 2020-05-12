Українська співачка Тіна Кароль показала стильний кадр, позуючи в чорному відкритому платті

Перебуваючи на карантині Тіна не бере участь у нових зйомках і проводить весь свій вільний час із сином, активно займається спортом і навіть готує дистанційно новий альбом. Тим не менш, не заважає це артистці розбурхує кадрами зі зйомок, які раніше вона не публікувала в соціальній мережі Instagram, передає Politeka.net.

Так, цього разу Тіна з'явилася на чуттєвому фото в чорній сукні на тонких зав'язках і з відкритою спиною. При цьому видно, що зірка без ліфчика. На обличчі Тіни звичний природний макіяж, а сама вона серйозно дивиться в об'єктив.

Шанувальники не залишилися байдужими, написавши безліч компліментів на адресу Тіни:

«неможливо красива😍😍», «Чудова жінка 😍🔥», «Красуня❤️», «Така неймовірна😍😍😍», «Богиня😻🔥🔥», «шикарна 😍», «мати 🔥🔥😍», «😍😍😍😍Прекрасна», «Ідеальна😭😍❤️», «душа ❤️», «Моя мала ♥️», «Оп, з Даном в один час фотки викладаєте ?)))», «Ось це краса».

До цього артистка блиснула стильним вбранням, вдало подчеркнувшем її фігуру і гідності. Як відомо, у фіолетовому платті з пайеток вперше Тіна з'явилася під час зйомок проекту "Танці з зірками" в якому брала участь у ролі ведучої.

На фан-акаунті знаменитості з'явився кадр, на якому співачка з'явилася в знаменитому стильному вбранні без бретелей, але з чорними вставками тканини на грудях. Ідеальний образ - плаття в підлогу і підібрані прикраси з камінням - вдало поєднувалися разом з макіяжем зірки.

До речі, під постом фанати відразу ж почали згадувати найкращі образи знаменитостей, у яких вона з'являлася останнім часом. Не обійшлося і без уминаний нарядів Тіни на "Голосі", в якому вона перемогла разом з юним учасником.

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