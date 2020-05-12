Украинская певица Тина Кароль показала стильный кадр, позируя в черном открытом платье
Находясь на карантине Тина не принимает участие в новыъ съемках и проводит все свое свободное время с сыном, активно занимается спортом и даже готовит дистанционно новый альбом. Тем не менее, не мешает это артистке будоражит кадрами со съемок, которые раньше она не публиковала в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.
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Так, в этот раз Тина предстала на чувственном фото в черном платье на тонких завязках и с открытой спиной. При этом видно, что звезда без лифчика. На лице Тины привычный естественный макияж, а сама она серьезно смотрит в объектив.
Поклонники не остались равнодушными, написав множество комплиментов в адрес Тины:
«невозможно красивая😍😍», «Восхитительная женщина 😍🔥», «Красотка❤️», «Така неймовірна😍😍😍», «Богиня😻🔥🔥», «шикарная 😍», «мать 🔥🔥😍», «😍😍😍😍Прекрасная», «Идеальная богиня😭😍❤️», «душа ❤️», «Моя малышка ♥️», «Оп, с Даном в одно время фотки выкладываете ?)))», «Вот это красота».
До этого артистка сверкнула стильным нарядом, удачно подчеркнувшем ее фигуру и достоинства. Как известно, в фиолетовом платье из пайеток впервые Тина появилась во время съемок проекта "Танці з зірками" в котором принимала участие в роли ведущей.
На фан-аккаунте знаменитости появился кадр, на котором певица появилась в знаменитом стильном наряде без бретелей, но с черными вставками ткани на груди. Идеальный образ - платье в пол и подобранные украшения с камнями - удачно сочетались вместе с макияжем звезды.
К слову, под постом фанаты сразу же принялись вспоминать лучшие образы знаменитости, в которых она появлялась в последнее время. Не обошлось и без уминаний нарядов Тины на "Голосе", в котором она победила вместе с юным участником.
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