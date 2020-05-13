29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, володарка титулу "Міс Бум Бум", завдяки своїй пишній п'ятій точці, блиснула ще однією вражаючою частиною тіла
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постала в досить спокусливому образі. Модель облягла вражаючі стегна в чорні шкіряні штани і блиснула соковитим бюстом в розхристаному піджаку забарвлення "зебра". Масивний годинник і довгі сережки доповнили ефектний образ.
Не тільки сідницями єдиними модель вміє привернути до себе пильну увагу. Справа в тому, що вона позбулася ліфчика, сміливо виставивши напоказ пружні "кексики" бронзового кольору.
Яскравий макіяж з акцентом на очі, злегка вологе волосся, зібране назад, а також затишне інтимне освітлення доповнили чарівний кадр.
"Добрий вечір, друзі #quedateencasa 💕", - написала Кортес.
Розкішна Джей Ло потрясла зухвалою позою, широко розставивши ноги: "Це занадто..."
Як виглядають сестри-красуні Брежнєвої, Лободи, Фріске та інших зірок: рідкісні фото
Юна невістка Пугачової виставила напоказ пікантні кадри з чоловіком на природі: "Як смачно все"
Кейт Міддлтон застукала принца Вільяма з двома дівчатами, гримить скандал: "Відносини розірвані..."
За кілька годин більше п'яти тисяч шанувальників оцінили "сердечками" дивовижний знімок, засипавши модель компліментами.
"Привіт, красуня!❤️"
"Така гарна..."
"Красива картинка 🔥❤️😍😍"
"Занадто велика 😁😁😁"
"Ммм, як смачно"
Зазначимо, красуня двічі ставала володаркою титулу "Міс Бум Бум" в 2015 і 2019 роках. Раніше ми повідомляли, як Кортес безцеремонно засунула в камеру все своє багатство. Красуня облягла тіло "мотузочками": випираючі округлості можуть довести до екстазу будь-кого.
У такому екстравагантному вбранні зірка позувала біля ліжка, повернувшись до камери спиною. Кортес геть позбавила сну прихильників, кинувши зухвалий погляд через плече.
Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все.
А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оттопырила свою гордість в непомітних стрінгах.
Також Politeka повідомляла, що модель з самими красивими сідницями застигла в пікантній позі в малюсінькому білизна.