29-річна бразильська модель Сьюзі Кортес, володарка титулу "Міс Бум Бум", завдяки своїй пишній п'ятій точці, блиснула ще однією вражаючою частиною тіла

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому постала в досить спокусливому образі. Модель облягла вражаючі стегна в чорні шкіряні штани і блиснула соковитим бюстом в розхристаному піджаку забарвлення "зебра". Масивний годинник і довгі сережки доповнили ефектний образ.

Не тільки сідницями єдиними модель вміє привернути до себе пильну увагу. Справа в тому, що вона позбулася ліфчика, сміливо виставивши напоказ пружні "кексики" бронзового кольору.

Яскравий макіяж з акцентом на очі, злегка вологе волосся, зібране назад, а також затишне інтимне освітлення доповнили чарівний кадр.

"Добрий вечір, друзі #quedateencasa 💕", - написала Кортес.

За кілька годин більше п'яти тисяч шанувальників оцінили "сердечками" дивовижний знімок, засипавши модель компліментами.

"Привіт, красуня!❤️"

"Така гарна..."

"Красива картинка 🔥❤️😍😍"

"Занадто велика 😁😁😁"

"Ммм, як смачно"

Зазначимо, красуня двічі ставала володаркою титулу "Міс Бум Бум" в 2015 і 2019 роках. Раніше ми повідомляли, як Кортес безцеремонно засунула в камеру все своє багатство. Красуня облягла тіло "мотузочками": випираючі округлості можуть довести до екстазу будь-кого.

У такому екстравагантному вбранні зірка позувала біля ліжка, повернувшись до камери спиною. Кортес геть позбавила сну прихильників, кинувши зухвалий погляд через плече.

Нагадаємо, володарка найкрасивіших сідниць зігнулася в міні-сукню і показала все.

А ще Politeka писала, що господиня найкрасивіших сідниць оттопырила свою гордість в непомітних стрінгах.

Також Politeka повідомляла, що модель з самими красивими сідницями застигла в пікантній позі в малюсінькому білизна.