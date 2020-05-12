Знаменита українська співачка Настя Каменських показала несподіваний домашній образ

Цього разу зірка вирішила похвалитися милим домашнім образом в ліжку разом зі своєю домашньою улюбленицею - собачкою Мімі. Дівчина з радістю позувала з вихованцем перед об'єктивом, ніжачись у ліжку і розповідаючи про насичені плани на наступний тиждень, пише Рoliteka.net.

Так, в цей раз Каменських постала в домашньому вигляді перед шанувальниками, опублікувавши на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram новий кадр. Дівчина позувала в рожевій толстовці і з маскою на обличчі.

«Наша ранок почався з приємних дівчачих справ 🌸 Для мене - з уходових маски, а для Мімі - з бантика на волосся 🎀

Наводити красу для мене - це відмінний спосіб наповнення енергією! А це особливо важливо, якщо на весь тиждень заплановано багато активностей! Зйомки, інтерв'ю, робота над новим іспаномовним альбомом і довгоочікуваний реліз нової пісні «Спогади»! Вже не терпиться презентувати її вам! ♥️ Бажаю всім продуктивного вівторка і приємною, активної тижня! ☺️», - написала Настя під новим кадром. Фанати одразу ж відреагували, написавши масу компліментів.

Не завадила ізоляція відсвяткувати зірці і своє свято - артистка відзначала нещодавно 33-річчя. Щаслива Каменських похвалилася модним чином.

Так, для святкування задоволена зірка вирішила не укладати волосся і показала кучеряві локони без шпильок і інших прикрас. фото артистка відображена в шовковій сукні-комбінації кольору слонової кістки і мереживною накидкою в тон.

Плаття досить скромною довжини співачка доповнила підвіскою і бежево-білими босоніжками на високому каблуці.

При цьому позувала Каменських на літньому майданчику на тлі напису "Happy birthday". Шанувальники відзначили, що співачка виглядає ніжно і жіночно.

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