50-річна голлівудська зірка Дженніфер Лопес розбурхала гарячим фото, похвалившись тим, що потрапила в список п'ятдесяти найкрасивіших людей 2020 року за версією журналу People en Espanol

Як передає Politeka.net, про це актриса повідомила у себе в мікроблозі в Instagram, супроводивши пост пікантним чорно-білим знімком.

"Спасибі @PeopleEnEspanol! 50 ✨ 50 найкрасивіших в 2020 році @: @MillerMobley", - повідомила артистка.

Так, Джей Ло постала в чорному обтягуючому гольфі з об'ємною прикрасою у вигляді квітки на плечі і широких темних штанах. Зірка сиділа на стільці, прийнявши жарку позу заради ефектного фото. Нестаріюча акторка розставила ноги і зухвало задерла голову. При цьому кілька пасом впали їй на обличчя.

За півдня понад 600 000 людей розділили радість зі своїм кумиром, засипавши її "сердечками" і компліментами в коментарях.

"Це занадто..."

"Приголомшлива 🙌🔥😍👑"

"Я вражена!"

"Красива мама ❤️"

"Ух, як гаряче!"

Раніше ми повідомляли, Лопес збентежила дитячими забавами на фото. Красуня стрибала на батуті в білій коротенькій сукні. При кожному стрибку спідниця піднімалася, оголюючи її стрункі ніжки. Дженніфер з кучеряшками на голові щиро посміхалася і змахувала руками.

"У мене є звичка промовляти три речі, за які я вдячна, як тільки відкриваю очі, а після цього вночі, коли лежу в ліжку, перераховую три гарних моменти, що сталися за минулий день", - написала актриса.

Також ми розповідали, що Джей Ло у День матері, який припав цього року на 10 травня, показала у соцмережі своїх підрослих близнюків - сина Макса і дочку Емі, яких народила в 2008 році.

«Бути мамою - Це моя найбільша радість і щастя ... мій найбільший виклик і мій найбільший тріумф», - повідомила зірка.

Нагадаємо, що 50-річна Джей Ло розбурхала чином юної дівчини, вік не перешкода: «Ух, гаряче».

Також Politeka писала, що коханець Джей Ло без сорому показав, як розважається із зіркою: нескромні кадри підкорили мережа.