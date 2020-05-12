28-річний онук співачки Алли Пугачової Микита Пресняков похвалився бабусі новим кліпом на пісню "Тінь", який зняв сидячи на ізоляції

Як передає Politeka.net, Примадонна, в свою чергу, не втрималася, щоб не показати кадри у своєму мікроблозі в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Пісня «Тінь» Зачепило Multiverse @npresnyakov @zhenyamilkovskiy", - написала Алла Борисівна.

Микита Пресняков вже п'ять років є солістом рок-колективу Multiverse, але поки не здобув слави своїх батьків і бабусі. Тим не менш родичі не втрачають віри в нього. Молодий співак записав відеокліп в парі з Женею Мільковським (група «Нерви»).

"Кліп зняли самі, Женя зі штативом, мені дружина допомогла, монтаж мій, старалися для вас!", - поділився Микита.

Користувачі кинулися обговорювати нову роботу онука Пугачової. Думки розділилися: одні заговорили про гени, мовляв, талант передався й хлопцю, інші ж вважають, що не варто його просувати, так як на ньому природа відпочила.

"Гени 😊"

"Так, справді, дуже гарна пісня , хоч і трішки сумна . все-таки в такий час , мені здається, потрібно якось більше позитиву ☀️"

"Як здорово, коли талант переходить 👍"

"Клас.!!Як же тембр голосу на тата схожий!"

"Суперр, все-таки гени батьків дуже багато значать, ну і звичайно, він сам 🔥 🔥🔥🔥вогник"

"Супер пісня, голос до мурашок, а операторська та режисерська робота 🔥"

"Ще б онук не зачепив бабусю. Мене не зачепило"

"Переграє, хоче погляд налаштувати серйозний пронизливий, а ніяк😂😂😂 як і вся естрада зараз, проходити повз тільки👎"

"щось треба зробити з обличчям! Якось, щось! Ну не чіпляє образ ваще!"

"Повна фігня, хто співає про те, що все погано?Жесть🤬"

"Алло, я розумію, що це твій онук. Але, аж справа в макітрі засвербіло.. від якогось жаху. Алла, люблю тебе, але ... твій онук просто кошмар. Вибач, не ображайся"

Раніше ми повідомляли, Пугачова на свіжому фото з двійнятами Лізою і Гаррі налякала шанувальників "восковим обличчям. Бліда артистка вбралася ще і в біле плаття. При цьому вона марширувала ззаду за дітьми, на яких були пілотки і георгіївські стрічки.

Нагадаємо, що у мережі з'явилося пророцтво Пугачової про свою незвичайну дочці Лізі, фото: "Це ж копія...".

Також Politeka писала, що невістка Пугачової в тісному маєчці показала, що підкорила онука примадонни.