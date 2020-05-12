Лікарі врятували з відділення кого могли

Страшна пожежа у лікарні забрала життя кількох людей, заражених китайським вірусом

Як передає Politeka.net, про це російські ЗМІ пишуть у своїх Telegram-каналах.

Повідомляється, що трагедія сталася сьогодні вранці, 12 травня, в Санкт-Петербурзі.

Зокрема, сильна пожежа спалахнула в реанімаційному відділенні лікарні Святого Георгія. За інформацією журналістів, займання сталося в так званому "вірусному відділенні", де лежали тяжкохворі пацієнти з китайським вірусом.

За станом на 8:00 за місцевим часом, в результаті пожежі загинули, як мінімум, п'ятеро пацієнтів. Всі вони були підключені до апарату штучної вентиляції легенів. Люди самостійно не могли пересуватися і, таким чином, втратили мінімальні шанси на порятунок.

У "вірусному відділенні" їх було 16, а решту лікарі встигли перевезти в інше крило.

"За попередніми даними, пожежа у лікарні в Петербурзі почалася через збій в апараті ШВЛ, – загорілася киснева суміш. Загинули п'ять чоловік. Наразі пожежу вже вдалося загасити", - інформує канал Baza.

Всього з будинку рятувальники евакуювали близько 150 чоловік. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група.

"У палаті №2 на шостому поверсі, звідки почалася пожежа, прямо при медичному працівнику загорівся апарат ШВЛ. Почалося поширення вогню по комунікаціям", - підкреслили в Lifeshot.

Раніше ми розповідали про те, що вогонь охопив величезний хмарочос. Серйозна НП сталася ввечері 5 травня у місті Шардж, ОАЕ. Там вогонь спалахнув у 48-поверховому хмарочосі, де знаходяться житлові апартаменти.

Відомо, що вогонь охопив практично всю будівлю. Через сильну пожежу з величезної висоти почали падати шматки облицювання. Пожежникам важко справлятися з таким вогнем, однак вони намагаються взяти його під контроль.

Рятувальники розповіли, що їм вдалося евакуювати всіх людей з будівлі.

Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула на ринку в Києві, дим видно здалеку: кадри НП.

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