Страшный пожар в больнице забрал жизни нескольких человек, зараженных китайским вирусом
Как передает Politeka.net, об этом российские СМИ пишут в своих Telegram-каналах.
Сообщается, что трагедия произошла сегодня утром, 12 мая, в Санкт-Петербурге.
В частности, сильный пожар вспыхнул в реанимационном отделении больницы Святого Георгия. По информации журналистов, возгорание произошло в так называемом "вирусном отделении", где лежали тяжелобольные пациенты с китайским вирусом.
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По состоянию на 8:00 по местному времени, в результате пожара погибли, как минимум, пятеро пациентов. Все они были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Люди самостоятельно не могли передвигаться и, таким образом, лишились минимальных шансов на спасение.
В "вирусном отделении" их было 16, но остальных врачи успели перевезти в другое крыло.
"По предварительным данным, пожар в больнице в Петербурге начался из-за сбоя в аппарате ИВЛ, – воспламенилась кислородная смесь. Погибли пять человек. Сейчас пожар уже удалось потушить", - информирует канал Baza.
Всего из здания прибывшие спасатели эвакуировали около 150 человек. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа.
"В палате №2 на шестом этаже, откуда начался пожар, прямо при медработнике загорелся ИВЛ. Началось распространения огня по коммуникациям", - подчеркнули в Lifeshot.
Ранее мы рассказывали о том, что огонь охватил огромный небоскреб. Серьезное ЧП произошло вечером 5 мая в городе Шардж, ОАЭ. Там огонь вспыхнул в 48-этажном небоскребе, где находятся жилые апартаменты.
Известно, что огонь охватил практически все здание. Из-за сильного пожара с огромной высоты начали падать куски облицовки. Пожарным тяжело справляться с таким огнем, однако они пытаются взять его под контроль.
Спасатели рассказали, что им удалось эвакуировать всех людей из здания.
Напомним, масштабный пожар вспыхнул на рынке в Киеве, дым видно издалека: кадры ЧП.
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