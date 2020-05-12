Курс валют після вихідних різко змінився, долар і євро атакують: подробиці того, що відбувається

Курс валют в Україні 12 травня здивує зміною, гривня просяде під натиском долара і євро.

Такі дані демонструє прогноз Національного банку України.

Долар сьогодні буде торгуватися за 26,8196 гривень (+0,0011 грн). Ще більше зросте курс євро: він буде торгуватися за 29,0966 гривень (+0,1849 грн).

У Національному банку також уточнили, що до середини останнього робочого дня, долар торгувався по 26,814 гривень за один "вічнозелений".

Українці отримають додаткові виплати на карантині: що робити безробітним

Отмечается, що на період карантину реєстрація була спрощена і переведена в онлайн.

Тепер фінансову допомогу та статус безробітного можна отримати, надіславши на електронну пошту центру зайнятості відповідну заяву. Крім цього, заяву можна подати через онлайн-портал «Дія».

Розмір мінімальної допомоги на цей період підвищили з 650 до 1000 гривень. Цей мінімальний поріг буде діяти до закінчення карантину і ще місяць після його завершення.

Град і шквали несуться в Україну, термінове повідомлення рятувальників: які області в зоні ризику

Українців попередили про різку зміну погоди, весняне тепло змінять заморозки і град, повідомили в ДСНС України.

«Увага! Попередження про погіршення погодних умов в Україні. По Києву 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози (І рівень небезпеки, жовтий). Вночі 13 травня заморозки на ґрунті 0-2 (І рівень небезпеки, жовтий). По Київській області 12 травня пориви вітру та шквали 15-20 м/с, вдень грози, в окремих районах град (І рівень небезпеки, жовтий)», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що в ніч на 13 травня стовпчики т

ермометра опустяться до 0-5 градусів, що відповідає жовтому рівнем небезпеки.

Нагадаємо, погода остаточно з'їхала з глузду, дощі вдарять тільки по одній області.

Як повідомляла Politeka, погода не втомлюється кошмарити українців, попередження синоптиків.

Також Politeka писала, що погода готує новий розворот, українців попередили про небезпеку.