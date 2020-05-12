Курс валют после выходных резко изменился, доллар и евро атакуют: подробности происходящего

Курс валют в Украине 12 мая удивит изменением, гривна просядет под натиском доллара и евро.

Такие данные демонстрирует прогноз Национального банка Украины.

Доллар сегодня будет торговаться по 26,8196 гривен (+0,0011 грн). Еще больше подскочит курс евро: он будет торговаться по 29,0966 гривен (+0,1849 грн).

В Национальном банке также уточнили, что к средине последнего рабочего дня, доллар торговался по 26,814 гривен за один "вечнозеленый".

Украинцы получат дополнительные выплаты на карантине: что делать безработным

Отмечается, что на период карантина регистрация была упрощена и переведена в онлайн.

Теперь финансовую помощь и статус безработного можно получить, отправив на электронную почту центра занятости соответствующее заявление. Кроме этого, заявление можно подать через онлайн-портал «Дія».

Размер минимальной помощи на этот период повысили с 650 до 1000 гривен. Этот минимальный порог будет действовать до окончания карантина и еще месяц после его завершения.

Град и шквалы несутся в Украину, срочное сообщение спасателей: какие области в зоне риска

Украинцев предупредили о резком изменении погоды, весеннее тепло сменят заморозки и град, сообщили в ГСЧС Украины.

«Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий по Украине. По Киеву 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы (И уровень опасности, желтый). Ночью 13 мая заморозки на почве 0-2 (И уровень опасности, желтый). По Киевской области 12 мая порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, днем грозы, в отдельных районах град (И уровень опасности, желтый)», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь на 13 мая столбики т

ермометра опустятся до 0-5 градусов, что соответствует желтому уровню опасности.

Напомним, погода окончательно спятила, дожди ударят только по одной области.

Как сообщала Politeka, погода не устает кошмарить украинцев, предупреждение синоптиков.

Также Politeka писала, что погода готовит новый разворот, украинцев предупредили об опасности.