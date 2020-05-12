Українська модель Леоніла Гузь, яка є володаркою титулу «Міс Україна 2018», показала розкішне тіло в одному боді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт зірки в Instagram.

Так, опублікованому знімку Гузь позує сидячи в одному боді, позуючи перед дзеркалом. Уточнимо, що з одягу на моделі лише боді і кросівки, хоча це не заважає їй виглядати чудово, на що звернули увагу і її прихильники.

«Вау, ідеальні форми», «ось це краса!», «ноги від вух – от що значить модель», «я не можу намилуватися цим знімком», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала себе в пікантних ракурсах

На кадрах Гузь позує в напівпрозорому білому платті, а в цей момент камера знімає її з різних сторін. Завдяки кадрам можна оцінити не тільки зовнішність дівчини, але і помітити пікантні місця завдяки великим декольте. Кадри вийшли соковитими і ніжними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати написали кілька коментарів під публікацією:

"Я малюк", "Прекрасно", "Чудово", "Ангел", "коли на карантині зібралася в магазин за хлібом".

Нагадаємо, "Міс Україна" Леоніла Гузь показала справжню спеку у відвертому образі

Також Politeka повідомляла, що міс Україна Леоніла Гузь вразила зовнішністю без косметики

А ще Politeka писала, що "Міс Україна" Леоніла Гузь блиснула ідеальними формами в обтягуючому боді