Шанувальники української виконавиці Тіни Кароль порівняли кумира з її колегою по цеху Настею Каменських

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-аккаунт співачки в Instagram.

«Тіна Кароль проти Насті Каменських. Кому більше підходить?», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кароль і Каменських позують на камеру в однаковому сукні різного кольору. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку шанувальників зірок.

«Тіна краща», «бомба», «Пфффф😂😂😂Цієї стерві взагалі нічого не підходить. Тіна звичайно як завжди шикарна😍», «відповідь очевидна», «і Тіні йде, і Насті», «Чесно скажу мені не подобаються обидва образу! У Тіни якийсь сільський , а у Насті якісь лахміття !😂», - пишуть вони.

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цього разу артистка блиснула стильним вбранням, вдало подчеркнувшем її фігуру і гідності. Як відомо, у фіолетовому платті з пайеток вперше Тіна з'явилася під час зйомок проекту "Танці з зірками" в якому брала участь у ролі ведучої.

На фан-акаунті знаменитості з'явився кадр, на якому співачка з'явилася в знаменитому стильному вбранні без бретелей, але з чорними вставками тканини на грудях. Ідеальний образ - плаття в підлогу і підібрані прикраси з камінням - вдало поєднувалися разом з макіяжем зірки.

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