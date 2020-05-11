Це просто ідеальна пара

Модель Олена Преснякова, дружина онука Алли Пугачової, вразила красою під час відпочинку з чоловіком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Який же сьогодні видався день😍 зарядилися на все літо))) Вирішили з подругою влаштувати романтик для наших чоловіків, давно так душевно не зустрічали захід сонця», -говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Преснякова позує разом з чоловіком на пікніку. А на іншому знімку зірка тримає на руках крихітну собачку, показуючи ідеальну форму в крихітному топі.

«Вау, неймовірна», «яка смачна фоточка з собачкою», «неймовірно милі», «вау», «Сервіровка клас,пейзаж трохи підкачав...)», «шикарна», «пикничек», «розкішна», - пишуть її шанувальники.

Модель Олена Преснякова, дружина онука Алли Пугачової, похвалилася ідеальною фігурою в обтягує одязі

Дружина Микити Преснякова приміряла новий образ. Дівчина сфотографувалася кам'яних сходах у вузькому білому корсеті і спортивних шортах, які максимально обтягнули її форми - таке враження, що модель ледве втиснула свій бюст. На ноги вона взула високі, майже до колін, чорні берци.

Варто відзначити, що фотограф дуже вдало вибрав ракурс, завдяки цьому намисто і металеві вставки на взуття красиво виблискують на сонці. Олена Краснова так і підписала кадри: "Блищу".

Користувачі соціальної мережі оцінили цікаві кадри і сміливий наряд дівчини. Вони висловили свою думку в коментарях під постом.

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