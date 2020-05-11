Онука легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала, як розслабляється будинку

На кадрах Соня позує в білій сорочці і синіх коротеньких шортах. Волосся у красуні були розпущені і вона стояла біля панорамного вікна, яке наповнило світлом кімнату. Євдокименко почала танцювати перед камерою під музику, поліпшуючи свої навички. Кадри вийшли світлими і безтурботними. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.





Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що Соня опублікувала ролик в сторіс Инстаграма.

Раніше ми повідомляли, що 19-річна модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, оголила живіт заради ефектного танцю.

У Соні Євдокименко струнка фігура, яку вона постаралсь показати у всій красі. Для цього онука Ротару задерла светр, подтоткнув один кінець, і відкрила свій живіт. В такому вигляді вона почала танцювати всім своїм виглядом показуючи, що це руху королеви танцполу.

На дівчині надітий білий костюм спортивного типу. Судячи з фону, Соня Євдокименко записала відео у себе вдома.

Повідомлялося, що онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала новий танець.

На кадрах Соня позує в чорних лосинах і чорною толстовці. Як звичайно, на тлі можна побачити підставку для квітів і рослина на ній. Також велике вікно, за яким можна розглянути весняний Нью-Йорк, де дівчина зараз проживає.

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