Відома модель Памела Андерсон показала незвичайний образ на білих простирадлах

На фото Памела лежала в білому піджаку, а образ доповнила жіночою сумочкою і туфлями. Красуня загнула ноги і продемонструвала спокусливу п'яту точку. Завдяки цьому кадр вийшов дуже збудливим і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото. Все через те, що Андерсон опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, але так і хочеться написати: "Ух, яка красуня".

Раніше ми повідомляли, що американська актриса і фотомодель Памела Андерсон шокувала публіку, посвітивши пишною красою.

Андерсон одночасно млосно і зухвало дивиться в об'єктив, визираючи з-під руки, яку вона витягнула вперед. Волосся красуні розсипалися на плечах.

"Я не легка дружина ...", - підписала кадр знаменитість.

Повідомлялося, що легендарна модель Памела Андерсон показала нове фото в Instagram.

На фото Памела позує в одній ковбойському капелюсі. Андерсон зняли по пояс, тому їй довелося закривати руками найцікавіші місця. Волосся були у моделі розпущені, а саме фото - чорно-білим. На тлі нічого не було видно. Швидше за все, це архівний кадр Памели.

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