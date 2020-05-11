Відома модель Памела Андерсон показала незвичайний образ на білих простирадлах
На фото Памела лежала в білому піджаку, а образ доповнила жіночою сумочкою і туфлями. Красуня загнула ноги і продемонструвала спокусливу п'яту точку. Завдяки цьому кадр вийшов дуже збудливим і цікавим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не змогли поставити лайки або написати коментарі під фото. Все через те, що Андерсон опублікувала знімок в сторіс Инстаграма, але так і хочеться написати: "Ух, яка красуня".
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