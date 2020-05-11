Украинская певица Тина Кароль показала идеальную фигуру на новом кадре

В этот раз артистка сверкнула стильным нарядом, удачно подчеркнувшем ее фигуру и достоинства. Как известно, в фиолетовом платье из пайеток впервые Тина появилась во время съемок проекта "Танці з зірками" в котором принимала участие в роли ведущей, передает Politeka.net.

На фан-аккаунте знаменитости появился кадр, на котором певица появилась в знаменитом стильном наряде без бретелей, но с черными вставками ткани на груди. Идеальный образ - платье в пол и подобранные украшения с камнями - удачно сочетались вместе с макияжем звезды.

К слову, под постом фанаты сразу же принялись вспоминать лучшие образы знаменитости, в которых она появлялась в последнее время. Не обошлось и без уминаний нарядов Тины на "Голосе", в котором она победила вместе с юным участником.

Во время эфиров песенного шоу гремело много скандалов, но главной новостю были слухи о бурном романе Тины вместе с Даном Баланом. В комментариях под фото поклонники упомянули, что от такого вида Тины "ни один Балан не устоит".

До этого фанаты популярной украинской певицы нашли интересное сходство между фотографиями Кароль и ее сына. Соответствующие снимки были опубликованы на одном из фан-аккаунтов в Инстаграм.

Так, на фото Тина Кароль спускается по лестнице в облегающем белом топе и таких же белых шортиках, отлично демонстрирующих подтянутые ножки певицы. Волосы Кароль спадают на плечи крупными локонами, завершая ее нежный образ.

Рядом с этим снимком разместили фотографию сына певицы Вениамина, сделанную на том же самом месте. Мальчик, как и мама, начинает спускаться по лестнице. Правда, вместо гламурного образа, он одет в простую повседневную одежду мальчика-подростка.

«Повторил мамино фото», - говорится в подписи к снимкам.

Судя по всему, забавное сходство оценила и сама Кароль, ведь она продублировала фанатский пост в своем разделе Сториз.

Напомним, Кароль в горячих объятиях Балана засветила обручальное кольцо: вся страна в ожидании свадьбы.

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