Зірка виставляє напоказ форми, де б не перебувала

Відома модель Олена Омович, яку називають українською версією Кім Кардашьян, показала, як проводить час на відпочинку

Красуня зі своїм бойфрендом поїхала в Одесу, звідки регулярно публікує красиві фото, передає Politeka.net.

На одних з останніх фото зірка показала, що була в ресторані. Для свого виходу Омович вибрала простий, але відвертий наряд.

Модель з'явилася в білому топі без білизни, який оголив її струнку талію. На стегнах були сірі шортики.

Олена розкинулася на кріслі, розсунувши ноги, одну з них піднявши і поставивши поруч. Зірка ніби заманює у свої мережі.

Українська знаменитість посміхалася і гладила себе по голові. На повіках помітні пишні вії.

Позаду Олени відкривався вид на Чорне море.

Оскільки фото було оприлюднено в сториз, користувачі мережі не змогли відкрито висловити думку, однак, судячи з інших постів красуня завжди отримує масу компліментів і лайків.

Варто відзначити, що зараз на Омович підписані 1,1 мільйон осіб, які активно стежать за її життям.

Нагадаємо, Олена Омович постала в маленькому білому топі, який ледь прикривав груди.

Жовта спідничка розвивалася на вітрі, і, здавалося, ось-ось підніметься.

Великі груди, тонка талія і красиві довгі ніжки - от, від чого не можна відірватися.

Прикраси доповнили спокусливий образ.

Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала в напівпрозорому боді, демонструючи елегантні вигини. Поруч з нею видніється собака.

На іншому знімку модель присіла, показуючи не тільки одяг, а й свої ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників, які написали масу компліментів.

Нагадаємо, спокуслива українська Кардашьян показала свою красу в мереживній білизні

Також Politeka писала, що українська Кардашьян роздяглася і показала пікантні розваги в спальні

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян прогулялася по столиці, забувши надіти білизну