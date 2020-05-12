Відома модель Олена Омович, яку називають українською версією Кім Кардашьян, показала, як проводить час на відпочинку
Красуня зі своїм бойфрендом поїхала в Одесу, звідки регулярно публікує красиві фото, передає Politeka.net.
На одних з останніх фото зірка показала, що була в ресторані. Для свого виходу Омович вибрала простий, але відвертий наряд.
Модель з'явилася в білому топі без білизни, який оголив її струнку талію. На стегнах були сірі шортики.
Олена розкинулася на кріслі, розсунувши ноги, одну з них піднявши і поставивши поруч. Зірка ніби заманює у свої мережі.
Демі Роуз у дірявому купальнику вивалила на камеру мрію всіх чоловіків: "Відразу стало жарко"
Турецька Кардашьян у непристойному міні розбурхала формами у ліжку: погана дівчинка
Улюбленець Данилка розбурхав виглядом, коли розпахнув піджак: "Та що ж ви коїте, чоловіче?"
Масове блокування рахунків, ПриватБанк взявся за зарплатні картки: "Арешт знімуть, якщо..."
Українська знаменитість посміхалася і гладила себе по голові. На повіках помітні пишні вії.
Позаду Олени відкривався вид на Чорне море.
Оскільки фото було оприлюднено в сториз, користувачі мережі не змогли відкрито висловити думку, однак, судячи з інших постів красуня завжди отримує масу компліментів і лайків.
Варто відзначити, що зараз на Омович підписані 1,1 мільйон осіб, які активно стежать за її життям.
Нагадаємо, Олена Омович постала в маленькому білому топі, який ледь прикривав груди.
Жовта спідничка розвивалася на вітрі, і, здавалося, ось-ось підніметься.
Великі груди, тонка талія і красиві довгі ніжки - от, від чого не можна відірватися.
Прикраси доповнили спокусливий образ.
Раніше повідомлялося, що Олена Омович позувала в напівпрозорому боді, демонструючи елегантні вигини. Поруч з нею видніється собака.
На іншому знімку модель присіла, показуючи не тільки одяг, а й свої ідеальні ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників, які написали масу компліментів.
Нагадаємо, спокуслива українська Кардашьян показала свою красу в мереживній білизні
Також Politeka писала, що українська Кардашьян роздяглася і показала пікантні розваги в спальні
А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян прогулялася по столиці, забувши надіти білизну